ВИДЕО | Завеса тайны упала! Выяснилось, какую рекламу, представленную всей Европе, Lidl недавно снял в Эстонии

Lidl поделился тем, что в этом году рождественская реклама компании, которая также представлена ​​в нескольких местах в Таллинне, достигла европейских теле- и онлайн-каналов. „В этом году трогательный праздничный клип Lidl выйдет на экраны, например, в Испании, Италии, Великобритании, а также в странах, гораздо более близких к нам, таких как Польша или Дания“, - сказала пресс-представитель Lidl в Эстонии Катрин Сеппель.

В рождественской истории, показанной в клипе, действие происходит в вымышленном городе, но внимательный зритель в некоторых кадрах может узнать, например, улицу Роосикрантси в самом центре Таллинна, а кое-где на экране появляются и несколько исторических деревянных домов, которые характерны для центра столицы и окружающих его населенных пунктов.

По словам Сеппель, каждый эстоноземелец может забрать домой главного героя рождественского видеоролика, поскольку в этот праздничный период в эстонских магазинах Lidl будут продаваться еноты, доходы от продажи которых будут переданы в благотворительный фонд Minu Unistuste Päev.

„Благодаря этой благотворительной акции каждый сможет сделать одной покупкой счастливее нескольких человек. С одной стороны, енот праздничной тематики – это теплый подарок близкому человеку, и в то же время 2 евро с покупки каждого енота идут на поддержку благотворительного фонда Minu Unistuste Päev“, – рассказал Сеппель. Хотя розничная сеть поддерживает различные благотворительные проекты в течение всего года, на Рождество особое внимание уделяется благотворительности.

Благотворительный фонд Minu Unistuste Päev воплощает в жизнь мечты детей с тяжелыми и хроническими болезнями, чтобы поддержать их лечение положительными эмоциями. „Важен каждый собранный евро, но важна и осведомленность людей о нашей деятельности“, — сказала Маргарита Ингель, глава благотворительного фонда Minu Unistuste Päev. Еноты доступны в магазинах Lidl по всей Эстонии и стоят 5,99 евро.