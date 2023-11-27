Вечером ожидается сильный снегопад и метель. Транспортный департамент предупреждает о сложных дорожных условиях!

Больше всего снега в понедельник вечером и в ночь на вторник выпадет в Восточной и Юго-Восточной Эстонии. Снегопады продолжатся и утром во вторник, наиболее плотными они будут в Северной Эстонии. Предлагаем вам прогноз эстонских синоптиков на ближайшие дни.

В понедельник днем будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, на северном побережье и побережье островов метель, во внутренней части страны низовая метель. Поздним вечером Восточной Эстонии достигнет новая зона снегопада, которая постепенно расширится на запад, ожидается метель. Северо-восточный и северный ветер усилятся 4-9, порывами до 13, на побережье 5-12, порывами до 17, вечером на побережье Вирумаа до 14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.

Вторник, 28.11:

Ночью: Облачно. Снегопад распространится с востока на запад по всей стране, во многих местах метель. Ветер северо-западный и северный 5-12, порывами до 15, на побережье до 17, на побережье Вирумаа до 14, порывами 20 м/с, после полуночи постепенно ослабеет. Температура воздуха -4..-9°С.

Днем: Облачно. Пройдет снег, в Северной Эстонии осадки более обильные, на северном побережье метель. Ветер северо-западный и западный 3-8, на северном побережье преимущественно северо-восточный 6-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..-6°С.

Среда, 29.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, после полуночи вероятность осадков снизится. Ветер южный 2-7, в начале ночи на северном побережье юго-западный до 10 м/с. Температура воздуха -4..-10, местами до -15°С.

Днем: Облачность усилится. До полудня местами небольшой снег, во второй половине дня новая зона снегопада пройдет с юга на север Эстонии. Ветер восточный 3-8 м/с, вечером северо-восточный ветер усилится порывами до 13 м/с. Температура воздуха -5..-10, на островах и побережье 0..-4°С.

Четверг, 30.11: