В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину

В воскресенье, 26 ноября, в 01:17 произошла авария на перекрестке Рявала и Маакри в Таллинне, где, по предварительным данным, 42-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A5 сбил на пешеходном переходе, регулируемом светофором, 40-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в больницу.

Какие сигналы светофора горели на момент аварии для участников движения, будет установлено в ходе расследования.

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