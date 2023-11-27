27.11.2023, 08:32
В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину(2)
ФОТО: | Õhtuleht
Вчера в Таллинне на пешеходном переходе сбили женщину.
В воскресенье, 26 ноября, в 01:17 произошла авария на перекрестке Рявала и Маакри в Таллинне, где, по предварительным данным, 42-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A5 сбил на пешеходном переходе, регулируемом светофором, 40-летнюю женщину.
Пострадавшую доставили в больницу.
Какие сигналы светофора горели на момент аварии для участников движения, будет установлено в ходе расследования.
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