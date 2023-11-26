Экономика
26.11.2023, 20:30

С нового года власти будут проверять время отдыха работников. Что это значит?

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

С 1 января 2024 года Инспекция труда будет проверять гарантированность работникам как ежедневного, так и еженедельного времени отдыха последовательно один раз в семидневный период в рамках общей проверки требований к времени труда и отдыха.

Закон о трудовом договоре предусматривает, что работнику должно быть гарантировано не менее 11 часов подряд ежедневного отдыха и 36 или 48 часов подряд еженедельного отдыха. 36 часов, если это суммированное рабочее время (если рабочее время делится неравномерно - как правило, исходя из графика работы) и 48 часов, если работник работает исходя из нормального рабочего времени (например, пн-пт 8 часов в день).

Согласно решению Европейского суда от 2 марта 2023 года, ежедневный и еженедельный отдых являются отдельными правами, имеющими разные цели. „Следовательно, ежедневный период отдыха не считается частью еженедельного периода отдыха, а должен предшествовать ему, и это также в ситуации, когда государство-член установило у себя более длинный еженедельный период отдыха, чем указаны в минимальных требованиях директивы“ , - пояснила Яана Ваус Мадурейра Силва, ведущий юрист-консультант инспекции труда.

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