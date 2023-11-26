После ремонта пропускная способность газопровода Balticconnector будет увеличена

В сообщении Elering отмечается, что расширение мощности соединительного газопровода между Латвией и Литвой позволит транспортировать увеличенные объемы газа и проведенные операторами газотранспортных систем подсчеты показывают, что техническая мощность точки соединения Balticconnector может быть увеличена.

Исторически пропускная способность Balticconnector в направлении Эстония-Финляндия составляла 55-60 гигаватт-часов в сутки зимой и 65 гигаватт-часов летом. После ремонта газопровода этот показатель будет увеличен до 70,5 гигаватт-часов в сутки.

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