ГРАФИК | Прибыль производителей и продавцов алкоголя в Эстонии растет бешеными темпами

Согласно последним данным Института развития здоровья (TAI), в прошлом году доля жителей Эстонии, употребляющих алкоголь умеренно или сильно, увеличилась больше, чем когда-либо прежде.

Это наглядно можно увидеть и по показателям прибыли крупных производителей и продавцов алкоголя.

С каждым годом увеличивается и количество зарегистрированных точек продажи алкоголя в Эстонии: если 12 лет назад в Эстонии было около 6 000 зарегистрированных точек продажи алкоголя, то, по состоянию на ноябрь этого года, их уже около 10 000. Это и продуктовые магазины, и заправочные станции, и строительные магазины.

Предела для мест, где продается алкоголь, в Эстонии нет. Практически на каждом углу может быть винный магазин, а водку можно продавать в каждом дачном магазинчике.

Производители алкоголя в своих финансовых отчетах за год отмечают, что 2022 год действительно был очень успешным, и они планируют продолжать эту тенденцию в последующие годы. Из годового отчета CityAlko можно узнать, что в 2023 году они планировали увеличить клиентскую базу. Этой осенью Пайде и Рапла открыли свои первые винные магазины. CityAlko пропагандировала открытие магазинов с одинаковой фразой для обоих городов: „Пайде/Рапла — хороший маленький городок, жители которого заслуживают качественный винный магазин и индивидуальное обслуживание“.

Десять лет назад 71 проценту жителей Эстонии требовалось всего 10 минут, чтобы добраться до ближайшего алкогольного магазина от дома. На данный момент „в десяти минутах от алкоголя“ живут 90% эстоноземельцев.

Магазины спиртных напитков есть повсюду, а бизнес производителей спиртных напитков процветает лучше, чем когда-либо.

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