Сколько стоит заказать приведение могилы близкого в порядок?

В Нарва-Йыэсуу за уход за одноместной могилой два раза в месяц с мая по октябрь придется заплатить 48 евро, а одноразовая услуга обойдется в 24 евро. В стоимость входит стрижка травы или живой изгороди, уборка мусора, прополка. После каждого осуществления работ по желанию заказчика ему отправляют фотографию на электронную почту или Viber.

Но и обычный уход столичные кладбища тоже предлагают. Так, замена песка в летний сезон обойдется в 50 евро, а уборка одноместной могилы четыре раза в месяц стоит 42 евро.

В первом случае через месяц после захоронения урны убирают увядшие венки, цветы и разравнивают холмик. Во втором – через шесть месяцев после похорон убирают еловые ветки, увядшие венки, цветы и разравнивают холмик. Стоит это 21 и 42 евро соответственно.

В Эстонии многие кладбища предлагают услугу ухода за могилами. Где-то это – отдельные прейскуранты, в которых расписаны все детали, где-то – пакеты услуг, а где-то надо обговаривать конкретные вещи, которые должны быть сделаны, и тогда администрация сможет назвать стоимость работ.

Она говорит, что, возможно, и заказала бы уход за могилами за деньги, но маме важно видеть результат, чтобы она сама могла его оценить. Анна не знает, возможно ли организовать, чтобы мама присутствовала при уборке, которую будет делать на могиле посторонний человек.

„Моя мама очень трепетно относится к могилам родственников и периодически просит меня отвезти ее то на одно кладбище, то на другое, чтобы она могла прибрать там. Собирает инвентарь, планирует, что нужно сделать, выбирает день… Но каждый раз наши поездки заканчиваются одинаково: я соглашаюсь просто ее отвезти, а в итоге все тяготы сваливаются на меня. Мама жалуется, что ей не согнуться, не разогнуться, садится на скамейку и начинает командовать, что и как надо прибрать, куда что посадить. Потом ей результат не нравится и нужно переделать, и т. д. После каждой такой поездки я зарекаюсь, что это было в последний раз. Но когда мама снова просит отвезти ее на кладбище, отказать не могу, потому что ей с инвентарем самой добираться сложно“, – делится своей проблемой Анна.

„На кладбищах Раннамыйза и Корви мы тоже предлагаем уход за могилами, – говорит заведующий кладбищами волости Харку Тыйв Сийтам. – Поскольку

могилы разные, то и уход тоже разный. В летний период, с 15 мая по 30 сентября, популярна уборка травы, стрижка газона. Это стоит 24 евро. Также часто заказывают полив цветов – два евро за неделю или восемь евро за месяц. Есть и спецзаказы: замена песка, мойка-чистка заборов и надгробий, чистка-покраска железной ограды и т. д. Мы выполняем и более сложные работы, но цену согласовываем при встрече с заказчиком“.

Весна – горячий сезон

Помимо кладбищ существуют фирмы, которые специализируются на уходе за могилами. Перечень услуг в них разнится, как и условия – свои пожелания лучше обговаривать отдельно в каждом случае.

Компания Gratitude Services оказывает услуги на 325 кладбищах по всей Эстонии.

„Выезжаем и мы сами, и партнеры, которые у нас есть по стране. До и после проведения работ присылаем фотографии, – рассказывают в фирме, но отмечают, что выезды на место вместе с заказчиком не практикуют. – Мы пробовали несколько раз так делать. Но это неудобно и нам в плане планирования логистики, и самим клиентам. Мы выезжаем в разную погоду, а человек может стоять, мерзнуть при этом. Если есть какие-то обоснованные претензии по уборке, то мы можем и переделать. А если есть особые пожелания, их можно указать в заказе или обговорить дополнительно по телефону. Вариантов много“.

Периодичность и сезонность заказа услуг, по словам представителя фирмы, зависит от клиента и от связи с тем, кто захоронен: „Заказывают и шесть раз в сезон, то есть с апреля по октябрь, и два раза в сезон, в начале или в конце – по-разному“.

Яков Ищенко, член правления компании Memorium (Hauameister OÜ), говорит, что уборку на могилах у них заказывают обычно в апреле, мае и июне.