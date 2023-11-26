Сколько стоит заказать приведение могилы близкого в порядок?(14)
Убрать опавшую листву, почистить от мха памятник, досыпать на могилу песка – все это становится непосильной задачей для родственников, если здоровье с возрастом начало подводить. К счастью, сегодня уход за могилой можно заказать как на кладбище, так и у различных специализирующихся на этом фирм. Сколько это стоит и какие услуги наиболее популярны – узнавала „МК-Эстония“.
„Моя мама очень трепетно относится к могилам родственников и периодически просит меня отвезти ее то на одно кладбище, то на другое, чтобы она могла прибрать там. Собирает инвентарь, планирует, что нужно сделать, выбирает день… Но каждый раз наши поездки заканчиваются одинаково: я соглашаюсь просто ее отвезти, а в итоге все тяготы сваливаются на меня. Мама жалуется, что ей не согнуться, не разогнуться, садится на скамейку и начинает командовать, что и как надо прибрать, куда что посадить. Потом ей результат не нравится и нужно переделать, и т. д. После каждой такой поездки я зарекаюсь, что это было в последний раз. Но когда мама снова просит отвезти ее на кладбище, отказать не могу, потому что ей с инвентарем самой добираться сложно“, – делится своей проблемой Анна.
Она говорит, что, возможно, и заказала бы уход за могилами за деньги, но маме важно видеть результат, чтобы она сама могла его оценить. Анна не знает, возможно ли организовать, чтобы мама присутствовала при уборке, которую будет делать на могиле посторонний человек.
Цены разнятся
В Эстонии многие кладбища предлагают услугу ухода за могилами. Где-то это – отдельные прейскуранты, в которых расписаны все детали, где-то – пакеты услуг, а где-то надо обговаривать конкретные вещи, которые должны быть сделаны, и тогда администрация сможет назвать стоимость работ.
Например, в Таллинне есть отдельные услуги „последующая уборка места захоронения урны“ и „последующая уборка места захоронения гроба“, которые заказывают вскоре после похорон.
В первом случае через месяц после захоронения урны убирают увядшие венки, цветы и разравнивают холмик. Во втором – через шесть месяцев после похорон убирают еловые ветки, увядшие венки, цветы и разравнивают холмик. Стоит это 21 и 42 евро соответственно.
Но и обычный уход столичные кладбища тоже предлагают. Так, замена песка в летний сезон обойдется в 50 евро, а уборка одноместной могилы четыре раза в месяц стоит 42 евро.
В Нарва-Йыэсуу за уход за одноместной могилой два раза в месяц с мая по октябрь придется заплатить 48 евро, а одноразовая услуга обойдется в 24 евро. В стоимость входит стрижка травы или живой изгороди, уборка мусора, прополка. После каждого осуществления работ по желанию заказчика ему отправляют фотографию на электронную почту или Viber.
„На кладбищах Раннамыйза и Корви мы тоже предлагаем уход за могилами, – говорит заведующий кладбищами волости Харку Тыйв Сийтам. – Поскольку
могилы разные, то и уход тоже разный. В летний период, с 15 мая по 30 сентября, популярна уборка травы, стрижка газона. Это стоит 24 евро. Также часто заказывают полив цветов – два евро за неделю или восемь евро за месяц. Есть и спецзаказы: замена песка, мойка-чистка заборов и надгробий, чистка-покраска железной ограды и т. д. Мы выполняем и более сложные работы, но цену согласовываем при встрече с заказчиком“.
Весна – горячий сезон
Помимо кладбищ существуют фирмы, которые специализируются на уходе за могилами. Перечень услуг в них разнится, как и условия – свои пожелания лучше обговаривать отдельно в каждом случае.
Компания Gratitude Services оказывает услуги на 325 кладбищах по всей Эстонии.
„Выезжаем и мы сами, и партнеры, которые у нас есть по стране. До и после проведения работ присылаем фотографии, – рассказывают в фирме, но отмечают, что выезды на место вместе с заказчиком не практикуют. – Мы пробовали несколько раз так делать. Но это неудобно и нам в плане планирования логистики, и самим клиентам. Мы выезжаем в разную погоду, а человек может стоять, мерзнуть при этом. Если есть какие-то обоснованные претензии по уборке, то мы можем и переделать. А если есть особые пожелания, их можно указать в заказе или обговорить дополнительно по телефону. Вариантов много“.
Периодичность и сезонность заказа услуг, по словам представителя фирмы, зависит от клиента и от связи с тем, кто захоронен: „Заказывают и шесть раз в сезон, то есть с апреля по октябрь, и два раза в сезон, в начале или в конце – по-разному“.
Яков Ищенко, член правления компании Memorium (Hauameister OÜ), говорит, что уборку на могилах у них заказывают обычно в апреле, мае и июне.
„Зимой все под снегом, работ никаких не ведется, а весной люди начинают ходить на могилки, занимаются уборкой или нанимают фирмы. Это связано и с церковными праздниками – на Радоницу, на Пасху. Так что весна – самый горячий сезон у нас, – делится Ищенко. – Бывает, что человек хочет что-то сделать, но сам не знает, что. Просит нас поехать, посмотреть и выполнить работы по необходимости. Были случаи, когда люди выражали желание присутствовать при исполнении работ. Мы идем навстречу, нам скрывать нечего. А если человека на месте нет, всегда отправляем фотографии до и после выполнения работ“.
Мох убрать, мох нарастить
Представитель Memorium отмечает, что есть фирмы, которые специализируются на уходе за могилами – подмести листья, поставить свечи. Их же компания в основном занимается более масштабными работами – ограды и памятники почистить, песок насыпать на могилу, обновить надпись на надгробии, поставить скамейку…
„Если какие-то мелочи пойдут в дополнение к другим услугам, то мы сделаем. Но отдельно эти мелкие работы, если мы озвучим расценки согласно затратам времени своих сотрудников, будут стоить слишком дорого. Так что по мелочам лучше обращаться к частникам или в специализирующиеся на этом фирмы“, – констатирует Яков Ищенко.
Он добавляет, что далеко не все просят почистить памятники, есть и совершенно противоположные запросы.
„Некоторым, особенно часто это эстонцы, нравится, что во мхе камень на могиле выглядит более аутентичным. У нас недавно был случай, когда клиент заказывал камень и попросил покрыть его мхом, – рассказывает Ищенко. – Кто-то платит регулярно за то, чтобы мох убирали, а кто-то готов заплатить за то, чтобы мох появился. Это больше исключения, но все же“.
В целом, по словам Якова Ищенко, обычно заказывают чистку камней, оград, обновление букв и установку скамеек.
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Примеры цен на услуги по уходу за могилами в осеннее время
Фирма: Gratitude Services
• Один уход за захоронением размером до 4 m² – 34 евро
• Один уход за захоронением размером до 9 m² – 48 евро
• Один уход за захоронением размером до 15 m² – 60 евро
• Один уход за захоронением размером более 15 m – 66 евро
• Зажжение 1 свечи (время горения – до 120 часов) на месте захоронения. Можно добавить больше свечей – 20 евро
Фирма: Memorium
• Досыпка песка/замена песка на новый – 25 евро/1 место
• Досыпка гранитной крошки – 70 евро/1 место
• Чистка/мойка ограды – 60 евро за одноместную ограду, 90 евро за двухместную ограду
• Покраска букв на памятнике – 40 евро за маленький памятник, 55 евро за средний памятник
Фирма: Tallinna Kalmistud
• Уборка двухместной могилы с оградкой – 51 евро/месяц (4 раза)
• Уход за газоном (дерна) двухместной могилы – 48 евро/месяц (4 раза)
• Обслуживание двухместной могилы в течении всего периода с мая по сентябрь – 102 евро (2 раза в месяц)
• Зажжение свечи в указанную дату – 3 евро
• Посадка бегонии – 7 евро/шт. (июль-август)
• Посадка анютиных глазок – 12 евро/3 шт (май-июнь)
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