Каждому пятому жителю Эстонии нужна психологическая помощь. Как и где ее получить бесплатно?

Ольга Пахомова, психолог-психотерапевт

Сам по себе недостаток света поздней осенью и зимой не является причиной настоящей депрессии и суицидальных мыслей у людей, которые психологически благополучны. Однако этот фактор может несколько усугубить уже имеющиеся нерешенные проблемы у людей, которые не занимаются своим психологическим здоровьем. К сожалению, в наше время и в наших условиях достаточно мало тех, кто полностью удовлетворен душевно и легко справляется с трудностями жизни без ущерба для психического комфорта.

Большинство людей нуждается в услугах психологов и психотерапевтов, однако далеко не все это осознают. Многие думают, что услуга психолога – это лишь возможность излить душу, и предпочитают выговариваться близким. Это помогает при условии, что близкие умеют эмпатично выслушать, оказать качественную поддержку без критики, не использовать эту информацию в будущем при ссорах и хранить конфиденциальность.

Если же человеку психологически плохо настолько, что страдает качество его жизни и выговариваться уже особо не помогает, это означает, что пришло время обратиться за профессиональной помощью. Чаще всего жители Эстонии обращаются ко мне с проблемами тревожности, заниженной самооценки, сложности в отношениях с другими и с самим собой. Многие ищут стабильности и безопасности в своей жизни, однако легче будет тем, кто психологически взрослеет и умеет не только избегать сложностей, но и устойчиво справляться с ними.

К сожалению, в нашем обществе этому не принято уделять достаточно внимания, в итоге всем страшно, больно, грустно, непонятно, и нередко самые близкие вместо поддержки еще и „добивают“ психологически.