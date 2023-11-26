Каждому пятому жителю Эстонии нужна психологическая помощь. Как и где ее получить бесплатно?(6)
Ноябрь – самый тоскливый месяц в наших широтах. Стрелки часов, совершив переход на зимнее время, приблизили наступление темноты. Золота листвы уже нет, сверкающего снежного покрова – еще нет, и до рождественских огней еще целый месяц. Промозгло и темно за окном, смутно и тягостно на душе. Лезут в голову мысли печальные и тревожные. Но дело, конечно, не только в ноябрьской атмосфере.
По данным исследования, ознакомиться с которым можно на cайте Министерства социальных дел, в 2016–2021 годах почти у четверти взрослого населения был диагностирован как минимум один вид душевного расстройства. Чаще всего ставили диагноз „депрессия“ (12,4%), на втором месте – тревожные расстройства (9,8%). Таким образом, риск возникновения депрессии и тревожных расстройств, по сравнению с допандемическим периодом, повысился.
Каждый пятый душевно нездоров
От проблем, связанных с душевным здоровьем, страдает значительная часть населения Эстонии. По данным исследования душевного здоровья, проведенного в 2020–2022 гг. Институтом развития здоровья и Тартуским университетом, каждый пятый (20%) житель Эстонии сталкивался с тем или иным тревожным расстройством, а более четверти (28%) могли испытывать депрессию.
Если рассматривать возрастные категории, то больше всего подвержены риску развития подобных проблем молодежь и подростки.
Наиболее уязвимую категорию представляют собой, помимо подростков и молодежи, люди с низким уровнем образования и низкими доходами, а также безработные. Риск депрессии выше у женщин, людей с сильной генетической предрасположенностью и людей с рискованным поведением для здоровья. При этом у взрослых людей, проживающих в семьях с детьми, в сфере душевного здоровья наблюдается меньше проблем, чем у одиноких людей.
В 2016–2021 годах услугами психиатра, психолога или психотерапевта воспользовалось 13% взрослого населения. Активнее к их услугам прибегали женщины (14%), представители возрастной группы 18–24 лет (26%) и люди с более низким уровнем образования и меньшими доходами. Исключение составляли люди с очень низкими доходами, которые значительно реже пользовались услугами по охране душевного здоровья, финансируемыми Кассой здоровья.
В более свежем Докладе о развитии человека в Эстонии‑2023, который посвящен психическому здоровью и благополучию, в частности, говорится:
• Распространенность психических расстройств среди взрослого населения Эстонии высока: у 28% – риск депрессии, у 20% – риск тревожного расстройства, у 39% – риск нарушений сна и у 43% – проявления умственного истощения.
• В среднем насчитывается около 142 000 человек, у которых психическое расстройство указано в качестве основного или сопутствующего диагноза. В период 2016–2020 годов количество случаев психических расстройств увеличивалось в среднем на 1% в год (139 470 в 2016 году и 144 738 в 2020 году).
Пациенты жалуются на недоступность помощи
Подавляющее большинство респондентов исследования считали необходимым улучшить доступность услуг в сфере охраны душевного здоровья. При этом во время действия чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, многие не осознавали, что они нуждаются в подобных услугах. Находясь в угнетенном состоянии духа, более 2/3 респондентов предпочитали справляться самостоятельно. Около 13% опрошенных чувствовали необходимость посетить психолога или консультанта, а 8% – психиатра.
В настоящее время, помимо влияния пандемии, войны, нестабильной экономики, сказывается также изменение отношения в обществе к тем, кто обращается за помощью к специалистам в области душевного здоровья, и другие социальные факторы. Результатом становятся все более длинные очереди на лечение, приема приходится ждать недели, месяцы или даже дольше. Если у семейного врача список включает в среднем 1600 пациентов, то психиатры годами перегружены из-за того, что пациентов становится все больше.
„Доступ к психиатрической помощи является очень важным приоритетом для Кассы здоровья“, – говорит советник по коммуникации Кассы здоровья Игорь Ляпин. Он поясняет: в Эстонии не хватает врачей/медсестер/психологов этой сферы, чтобы принять всех желающих в установленные сроки.
„По сути, сотрудников могло бы быть больше, но это часть долгосрочного решения. Проблема здесь не только в психиатрах, но и в нехватке медсестер и клинических психологов, в знаниях и умении представителей всех других специальностей оказать человеку первичную психиатрическую помощь и при необходимости направить к специалисту“, – говорит он.
С точки зрения Больничной кассы, к вопросам психического здоровья применим тот же принцип, что и к другим проблемам со здоровьем – независимо от возраста начинать следует с семейного врача.
Во многих центрах семейной медицины Эстонии наряду с семейным врачом работает медсестра-психолог. Пациент также может обратиться за помощью по телефону доверия семейного врача 1220. При необходимости семейный врач может направить человека к клиническому психологу, а в случае более серьезных проблем с психическим здоровьем может помочь психиатр.
В начале 2023 года Министерство социальных дел и Тартуский университет завершили исследование моделей внедрения поэтапной психиатрической помощи в Финляндии, Бельгии и Великобритании. В этом исследовании, посвященном реформам в сфере психического здоровья, описывается, как эти реформы были реализованы и из каких услуг состоят системы поэтапной помощи. В исследовании приведены рекомендации по построению аналогичной системы в Эстонии.
Одним из способов повышения доступности психологической помощи является внедрение принципов многоуровневой системы, согласно которой человеку
предлагается услуга минимальной интенсивности, эффективная для его состояния.
Это означает, что при легких и умеренных психических расстройствах психологическая помощь в первую очередь предоставляется в виде научно-обоснованных вмешательств низкой интенсивности и на первичном уровне. К ним относятся более простые услуги в области психического здоровья, которые не обязательно требуют образования клинического психолога или психиатра.
Например, управляемая самопомощь, онлайн-вмешательства и сокращенные формы психотерапии. Более широкое внедрение таких мер поможет улучшить доступ к помощи, предотвратить раннее обострение проблем и тем самым снизить спрос на лечебные услуги более высокого уровня.
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Что было сделано в стране для улучшения доступности психиатрической
помощи?
• К 2023 году на улучшение доступности услуг в области психического здоровья выделено в общей сложности около 8,6 миллиона евро, включая повышение заработной платы клинических психологов.
• С апреля 2023 года Касса здоровья начала финансировать ведение случаев в психиатрии как новую услугу, чтобы снизить нагрузку на психиатров и обеспечить более комплексное лечение пациентов.
• Кроме того, приложены усилия, чтобы молодые люди в возрасте 16–26 лет имели возможность посещать бесплатные консультации по психическому здоровью по всей Эстонии. Благодаря тому, что peaasi.ee привлекает новых специалистов, в этом году консультации по психическому здоровью смогут получить на тысячу больше молодых людей, чем в прошлом году. Ради психического здоровья молодежи проект 2023 года поддержали суммой почти полмиллиона евро.
• С 2021 года запущен проект „Клаабу“, цель которого – дать пациенту возможность открыть как можно больше дверей в случае возникновения проблемы с психическим здоровьем, будь то семейный врач, семейная медсестра, медсестра-психиатр, психиатр или электронная консультация, обеспечить тем, кто нуждается в первой помощи, возможность попасть на прием по поводу проблем с психическим здоровьем в течение 28 дней.
• В феврале 2023 года по инициативе Министерства социальных дел были открыты приемы заявок на две меры поддержки, позволяющие органам местного самоуправления и центрам первичной медико-санитарной помощи получить финансовую поддержку от государства в 2023 году для оказания психологической помощи и услуг по поддержке психического здоровья жителям региона.
Источник: Касса здоровья
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Помогает ли витамин D предотвратить или вылечить депрессию?
Ответ на вопрос, помогают ли добавки с витамином D предотвратить депрессию, появился в 2020 году, когда были опубликованы результаты большого пятилетнего эксперимента, пишет интернет-издание newatlas.com. В нем участвовало 18 353 человека старше 50 лет, и симптомов депрессии ни у кого из них не было.
Участников эксперимента случайным образом разделили на две группы. Одна группа один раз в сутки получала плацебо, а вторая – такие же по виду таблетки, в которых содержалось по 2000 ME витамина D (максимальная суточная доза витамина D составляет 100 мкг, или 4000 МЕ).
Но когда эксперимент завершился, оказалось, что у людей, которые пили добавку, риск депрессии оказался точно таким же, как у тех, кто добавку не принимал. Авторы исследования пришли к выводу, что смысла назначать добавки с витамином D для профилактики депрессии нет.
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Кто вам нужен?
На сайте https://peaasi.ee/ru/silt/psuhholoog-ru/ вы получите информацию о том,
чем занимаются психолог, клинический психолог и психотерапевт, и оценить, кто из этих специалистов вам нужен.
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Полезные контакты
Помощь специалистов в области душевного здоровья бесплатно
Телефон доверия Eluliin
Телефон доверия Eluliin – это телефон экстренной психологической помощи людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство. Эмоциональная поддержка на русском языке: 655 5688.
Психологическое кризисное консультирование
Услуга психологической помощи в кризисных ситуациях предоставляется в форме очных приемов и консультаций по телефону на эстонском, русском и украинском языках. Запись по телефону: 6 314 300.
Телефон кризисной горячей линии
Телефон кризисной горячей линии Центра тревоги предлагает населению психологическую первую помощь. По телефону можно получить поддержку и совет, как в условиях стресса сохранить свое душевное здоровье и душевное здоровье других людей, а также как обеспечить эмоциональную поддержку близким. Телефон: 1247.
Линия кризисного телефона помощи жертвам
Линия кризисного телефона помощи жертвам при Департаменте социального страхования оказывает быструю помощь людям, ставшим жертвой виновного деяния либо небрежного или неподобающего обращения, а также пережившим физическое, психическое, экономическое или сексуальное насилие. Телефон: 116 006. Помощь онлайн: palunabi.ee/ru
Телефон помощи детям
В случае конфликтов между детьми, проблем в школе или дома, конфликтов с родителями, кибербуллинга, жестокого обращения и просто состояния тревоги и страха дети также могут обратиться за советом и помощью. Телефон помощи детям: 116 111. Консультации школьного психолога (на русском языке по вторникам с 16.00 до 20.00) по телефону: 1227. Помощь онлайн: lasteabi.ee
Круглосуточная линия семейных врачей: 1220, 634 6630
Телефон доверия на русском языке: 127
Много полезной информации на сайте: www.peaasi.ee
Дежурная комната психиатрической клиники
• В Таллинне: 617 2650 (круглосуточно)
• В Тарту: 731 8764, 5331 8764 (круглосуточно)
• В Пярну: 516 0379 (круглосуточно)
• В Вильянди: 435 4255 (круглосуточно)
Отделение экстренной медицины
• В Нарве: 357 1795 (круглосуточно)
• В Ахтме: 331 1074 (круглосуточно)
Экстренный прием психиатра
• В Таллинне: Палдиское шоссе, 52, по рабочим дням с 9:00 до 16:00 часов. Телефон: 617 1369. Нуждающихся в неотложной помощи пациентов в психиатрической поликлинике принимают триажные сестры.
• В Тарту: Рая, 31, корпус А, первый этаж, приемный кабинет, главный вход открыт с 06:00 до 19:00 часов, задний вход открыт 24 часа, ночью (22:00–06:00) при необходимости следует нажать на дверной звонок. Телефон: 731 8764, 5331 8764.
• В Вильянди: Парги теэ, 14. Пациентов круглосуточно принимает дежурный врач и медсестра. Телефон: 435 4255.
• В Пярну: Ристику, 1. Контакт дежурного врача: 516 0379.
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