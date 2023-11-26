Принести можно даже с книгой! Что делать, чтобы дом не стал клоповником?

„Была одна квартира, мне пришлось туда приходить два раза. Когда мне позвонили на третий раз, то рассказали, что уже море мертвых тараканов, но живые все равно еще бегают, – рассказывает Пау. – Когда стали говорить с председателем, то прошлись с ним по соседним квартирам. В одной была бабушка 95 лет. Когда я спросил, есть ли у нее тараканы, она ответила, что нет. Но когда я попросил разрешения посмотреть, оказалось, что тараканов у нее море, просто она их не видит. А сверху квартира алкоголиков, которым тараканы не мешают. Получается, что благополучная квартира попала в окружение неблагополучных. И только когда мы за счет товарищества обработали все эти квартиры по кругу, насекомые исчезли“.

Валерий Пау, однако, хвалит молодежь. По его словам, молодые люди не знают, как бороться с насекомыми, не хотят этим заниматься, поэтому сразу вызывают специальную службу, а пожилые чаще пытаются справиться своими силами, но в итоге и им приходится звонить в фирму.

„Когда мы приезжаем на вызов, мы обрабатываем квартиру. А когда человек сам что-то делает, он старается вывести тараканов. То есть он обрабатывает только те места, где их видел, – объясняет специалист. – Не раз такое было, что заказчик указывает на стенку и просит ее обмазать, потому что там ползают тараканы. Но такой подход в корне не верен“.

„Вызовов с клопами сейчас, действительно, очень много. И с тараканами тоже почему-то, – говорит Валерий Пау, член правления компании Alevyr, которая занимается борьбой с насекомыми и грызунами. – Тараканов раньше не было особенно много, а за последние полгода такие вызовы участились. В 90-х годах работали почти день и ночь, вывели практически всю эту заразу, а сейчас начинается опять. Первейшая причина – финансовая составляющая. Во-вторых, люди сами пытаются бороться, покупают в магазине отраву, которая неэффективна, в итоге мы получаем резистенцию у насекомых, то есть они привыкают“.

В СМИ уже появились весточки о том, что в Эстонии тоже есть клопы . Даже в дорогих отелях. Меж тем специалисты, много лет занимающиеся дезинсекцией, подтверждают – вызовов стало больше, а враг хуже поддается уничтожению.

„Но большинству людей все-таки лень. Плюс отрава подорожала, цены на обработку выросли, эта тоже для многих проблема, – отмечает Пау. – У нас однокомнатную квартиру обработать от тараканов стоит 50 евро, от клопов – на 10 евро дороже. Там не только химикаты другие, но и интенсивность обработки. Приходится переворачивать диваны, обрабатывать всю мебель. И клопы наиболее трудно поддаются уничтожению, некоторые фирмы даже не хотят браться. Обрабатывать надо минимум два раза, потому что яйца зреют 14 дней“.

Специалист говорит, что если вы заметили клопов у себя дома, то важно первые шаги предпринять самим: пройтись парогенератором по мебели, в которой они были замечены, перестирать все вещи.

„Если говорить о клопах, во‑первых, есть такая вещь, как склады, где все хранится. Сами понимаете, что не моментально все покупают, и многие вещи на складах лежат долго. Во-вторых, люди друг к другу ходят, путешествуют. Кто-то пришел к кому-то в гости, посидел на диване с клопами, принес их к себе домой. Клопы питаются раз в неделю, всего по три-пять яиц откладывают, их не так просто заметить, – констатирует Валерий Пау. – Однажды я обрабатывал квартиру профессора – чистая, хорошая квартира. Когда мы стали разбираться, откуда могли появиться клопы, то выяснили, что он брал книги в библиотеке. Решили посмотреть одну из последних, открыли – а там посередине клопы сидят! То есть у кого-то дома были клопы, он взял книгу в библиотеке, вернул с клопами, и так они и пошли дальше“.

Он добавляет, что еще одна из причин роста количества насекомых, да и крыс, заключается в требованиях Евросоюза к химикатам. Требования ужесточили, формулы стали более безопасными для человека, а потому – менее эффективными: действующего вещества в составе стало меньше.

„Бывает, что, когда человек травит насекомых сам, он хотя бы не дает им размножаться. Не уничтожает, но держит популяцию под контролем. От одной самки таракана получается восемь миллионов особей за год (включая ее детей, внуков и правнуков). А сколько самок может быть!“ – замечает специалист по дезинсекции.

По словам Валерия Пау, не всегда нужно объединяться с соседями, и даже борьба своими силами может хоть в чем-то помочь.

Проблема новых домов

Игорь Мухин, член правления компании Astrades, подтверждает: вызовов на дезинсекцию стало больше, особенно – по поводу клопов.

„Уже лет пять идет по нарастающей, с каждым годом – все больше и больше, – констатирует Мухин. – Люди много путешествуют, приезжают гастарбайтеры из других стран. Плюс Евросоюз запретил профессиональные препараты, которые хорошо работали. Вообще в Эстонии мало профессиональных препаратов для дезинсекции, даже в Латвии их зарегистрировано в два раза больше, чем у нас“.

При этом тараканов, по словам специалиста по дезинсекции, – не так много, как можно было бы подумать.

„Может быть, их стало больше в социальных и муниципальных домах, где живут менее благополучные люди, а в частных домах и в обычных квартирах тараканов стало даже меньше, чем было, – говорит Игорь Мухин. – Фараоновы муравьи практически пропали. Еще 10–15 лет назад они были везде, а сейчас их почти нет. Бывает, месяц-два ни одного вызова. Муравьи – довольно слабые насекомые, с ними легко бороться. Современные средства хорошо на них действуют, поэтому их стало меньше. Самые живучие, кстати, – это клопы. Сейчас это глобальная проблема“.

Мухин заявляет, что привозят клопов из самых разных стран, не только из Франции. Причем привозили клопов и раньше. Но и эффективные средства против них раньше тоже были.

„Народные советы в борьбе с насекомыми я бы не рекомендовал использовать. Да, клопов можно уничтожить парогенератором. Но если они сидят, например, где-то глубоко под плинтусом, пар их просто не достанет. Поэтому лучше сразу вызвать специалистов, которые проведут более тщательную обработку профессиональными средствами“, – заявляет Игорь Мухин.

Он советует внимательнее подходить к выбору гостиниц во время путешествий, осматривать мебель на предмет следов насекомых, чтобы ничего с собой не привезти.

„Хотя и это не дает гарантии. Мы периодически сталкиваемся с тем, что людей кусают клопы, но самих клопов – так мало, что их сложно обнаружить, следов нет. Часто в таких случаях люди вообще думают, что у них аллергия. Лечатся от нее несколько месяцев и только спустя время узнают, что это не аллергия, а укусы клопов, и надо бороться с ними, – рассказывает специалист по дезинсекции. – Не лишним будет и скооперироваться с соседями. У них могут быть клопы, о которых они тоже не знают. У нас одна обработка от клопов стоит 60 евро, но обычно ее надо повторить через пару недель. От тараканов – 50 евро вне зависимости от количества комнат“.

Мухин упоминает и еще об одной проблеме, которая появилась недавно и распространена именно в новых домах: чешуйница.

„В старых домах их почти нет, а вот в домах, которым год, три, пять, эта проблема встречается. Мне кажется, это как-то связано со стройматериалами. Потому что чешуйницы сейчас часто обитают и в частных, и в рядных, и в многоквартирных домах. Обращаются и товарищества, чтобы полностью обработать дом, и единичные заказчики. Это не такая частая проблема, как тараканы и, тем более, клопы, но вызовов, связанных с чешуйницами, тоже становится все больше и больше“, – добавляет специалист.

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