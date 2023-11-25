В первый Адвент в столичном районе Пыхья-Таллинн откроется Рождественский городок

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, гостей Рождественского городка все три Адвента ждут бесплатные семейные вечера с интересной программой. „Также впервые состоится семейное мероприятие и на обновленной улице Вана-Каламая. На Штромке детские представления, игры, прием Деда Мороза будут в первый, второй и третий Адвент с 15 до 18 часов. Также можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке, праздничную атмосферу создадут рождественские украшения и музыка“, — сказала Пихлап и добавила, что первая свеча Адвента будет зажжена 3 декабря в 15.00.

Пыхья-Таллиннский Рождественский городок на Штромке открыт 3, 10 и 17 декабря с 15 до 18 часов. В каждый из этих вечеров в программе детские представления, игры, катание на лошадиной повозке, мастер-классы по рукоделию и прием Деда Мороза. В первый и второй Адвент можно будет покататься на карусели. Все занятия в Рождественском городе бесплатные.

Управа Пыхья-Таллинна подготовила на декабрь богатую культурную программу. Кроме Рождественского городка, 10 декабря с 10 до 16 часов на Штромке будет большая Рождественская ярмарка. 16 декабря ожидание Рождества прибудет в Каламая, где с 15 до 18 часов состоится бесплатный семейный вечер. 19 декабря в 18 часов в церкви Пеэтели (Преэзи, 5) состоится бесплатный концерт, выступит Уку Сувисте.

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