25.11.2023, 13:21
Бизнесмен возмущен: эстонский банк отправил положенные за сделку деньги обратно за границу
ФОТО: | picture alliance / SvenSimon/Scanpix
В качестве причины банк назвал „чрезмерную склонность к риску“.
За последние пару недель предприниматель Вахур Егоров несколько раз выходил из себя. Летом прошлого года он закупил в России несколько железнодорожных цистерн с топливной жидкостью AdBlue, которая используется в дизельных автомобилях. На этот продукт антироссийские санкции не распространялись, поэтому его можно было импортировать.
Последняя партия AdBlue простояла целый год до тех пор, пока бизнесмен не нашел покупателя в Болгарии. Он отправил товар и утром 19 октября получил сообщение от Coop Bank о поступлении платежа на счет его компании.