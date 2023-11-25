Бизнесмен возмущен: эстонский банк отправил положенные за сделку деньги обратно за границу

За последние пару недель предприниматель Вахур Егоров несколько раз выходил из себя. Летом прошлого года он закупил в России несколько железнодорожных цистерн с топливной жидкостью AdBlue, которая используется в дизельных автомобилях. На этот продукт антироссийские санкции не распространялись, поэтому его можно было импортировать.

Последняя партия AdBlue простояла целый год до тех пор, пока бизнесмен не нашел покупателя в Болгарии. Он отправил товар и утром 19 октября получил сообщение от Coop Bank о поступлении платежа на счет его компании.

Но позже выяснилось, что деньги на счет все же не поступили. При этом покупатель подтвердил, что он точно опплатил необходимую сумму.