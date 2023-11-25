Выдача пакетов помощи для пожилых людей начнется в декабре

„В результате значительного повышения цен за последний год многие семьи Эстонии, в том числе живущие одни пожилые люди, попали в материально трудную ситуацию. Пакет помощи немного поможет эту ситуацию поправить,“ – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. „Явным показателем увеличения количества нуждающихся в помощи является то, что ходатайств на различные дотаций всё больше. Поэтому, однозначно, требуется прийти людям на помощь,“ – объяснила старейшина.

Получатель пакета помощи должен отвечать следующим условиям: местом его жительства, согласно регистру народонаселения, является Кесклинн, он живет в своем доме один (в квартире никто, кроме него самого, не зарегистрирован как жилец), получает пенсию по старости и его доход составляет менее 725 евро.

Пакет помощи состоит из разных пищевых продуктов, которые упакованы в один большой мешок. В пакете помощи в этом году печенье, макароны, черный чай, молочный шоколад, рапсовое масло, две банки шпрот в масле, два пакета гречки, две банки консервов из говядины, борщ со свежей капустой без мяса в банке и мыло. Вес пакета ориентировочно 5 кг. Для того, чтобы пакет было удобнее отвезти домой, рекомендуем взять сумку на колесиках.

Для получения пакета помощи житель Кесклинна не должен регистрироваться, пакет выдается на основании удостоверяющего личность документа. Пункты раздачи пакетов работают в управе Кесклинна (Нунне, 18), в бане Рауа (Рауа, 23) и в Кесклиннаском социальном центре (Лийвалайа, 32) в часы работы учреждений. В связи с многочисленностью целевой группы просим учитывать возможные очереди, которые возникают при выдаче пакетов.

Если вы сами не можете прийти за пакетом, забронируйте доставку пакета на дом по инфотелефону управы Кесклинна 645 7200 или по адресу эл. почты kesklinn@tallinnlv.ee.

Распределение пакетов помощи – это единоразовая акция, а не ежемесячная поддержка. В случае дополнительных вопросов просим звонить на инфотелефон управы Кесклинна или отправить электронное письмо.

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