Нежданный гость: как зимой уберечь дачу от воров

Руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла вспоминает один особенно яркий случай. У одной семьи был большой проект – построить на даче добротную кирпичную печь. И летом они ее достроили, а когда весной вернулись на дачу, обнаружили, что кто-то разобрал ее по кирпичику и унес.

„Такая кража занимает не десять минут – вор или воры спокойно действовали длительное время“, – сказал Пярьяла и добавил, что расследовать подобное происшествие очень сложно, поскольку точно неизвестно, когда орудовали воры.

Спасет ли камера?

По словам G4S, многие владельцы дач не устанавливают охранную систему, поскольку считают, что достаточно камеры видеонаблюдения. К сожалению, камера – профилактическая охранная мера, надеяться только на нее не стоит.

„От видео, на котором запечатлен мужчина в темной одежде и маске, мало пользы. Какой будет следующий шаг?“ – говорит Пярьяла, указывая на то, что в этом случае в момент совершения кражи никто не примчится ее предотвратить и потом вора будет сложно поймать.

Самая эффективная охранная мера – это охранная система. В этом случае вы знаете, что патрульный экипаж приедет на вашу дачу максимально быстро и при необходимости вызовет полицию. А благодаря гарантии безопасности охраны дома вы будете чувствовать себя под еще большей защитой.

В последнее время воры уносят за один раз все больше

Современные охранные системы просты в установке, поскольку нет необходимости прокладывать провода. Главное – чтобы температура в здании не опускалась ниже нуля. Осень и зима – высокий сезон краж на дачах. Хотя их совершается почти столько же, сколько в летние месяцы, осенью и зимой добыча воров значительно больше, как и причиненный вам ущерб.

Люди ошибочно думают, что если дача находится среди лесов, никто не найдет туда дорогу. Практика G4S показывает, что вор отыщет дачу даже в самом уединенном месте, куда ведет только узкая и ухабистая лесная дорога.

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