Санкции Запада против РФ за вторжение в Украину провалились?

Евросоюз принял 11 пакетов санкций против России за более 600 дней войны, которую Москва ведет с Украиной. Вскоре будет готов очередной, 12-й пакет. Будет ли он эффективнее или новые ограничения удастся так же легко преодолевать и обходить, как российским властям и их зарубежным контрагентам удается до сих пор? Эти и другие темы Deutsche Welle обсудили эксперты Deutsche Welle.

Санкции на российские алмазы

В 12-й пакет санкций ЕС, в частности, должны быть включены такие штрафные меры, как ограничения на экспорт алмазов из России в Евросоюз, а также снижение уровня ценового потолка для экспорта российской нефти (сейчас составляет 60 долларов за баррель, но России, по информации СМИ, продает нефть выше него). Эффект от ограничения на покупку Западом российских алмазов может быть чувствительным для бюджета РФ, считает экс-замминистра финансов и бывший первый зампредседателя Центробанка России Сергея Алексашенко.

„Сказать, что они (ограничения. - Ред.) совсем бесполезны, нельзя - любое ограничение на ввоз алмазов в ЕС как минимум увеличит издержки компании „Алроса“. И хотя основная часть налоговых поступлений от „Алросы“ поступает в бюджет Якутии, но, „тем не менее, федеральный бюджет тоже что-то потеряет“, - говорит Алексашенко.

А вот уменьшение ценового потолка никак не повлияет на экспорт российской нефти, убежден он. „Ценовой потолок как мера вообще не работает - самый сильный эффект был только на ожиданиях. Но как только его объявили, стало понятно, что не так уж страшен зверь, как его малюют“, - заявил в эфире „DW Новости Шоу“ Сергей Алексашенко. У правительства РФ, по его словам, есть эффективный рычаг для компенсации внешних шоков от колебаний цен на нефть, и это - курс рубля: „Если цена нефти снизится на 10 процентов, а курс рубля упадет на 10 или 15 процентов, то бюджет получит те же самые рубли, что и планировалось“.

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