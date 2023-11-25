ФОТО | В субботу ночью в Вильяндимаа столкнулись два автомобиля

По предварительным данным, водитель Mercedes не заметил движущийся по главной дороге Volkswagen и повернул прямо перед автомобилем. В результате аварии Volkswagen вылетел в кювет, а Mercedes остался на проезжей части. Причиной аварии стала как невнимательность водителя, так и зимние дорожные условия.

В Volkswagen находился только водитель, он не пострадал. В Mercedes находились два человека, водитель и пассажир, скорая помощь осмотрела пассажира на месте и, к счастью, госпитализация не потребовалась. Оба водителя были трезвы. Дело будет рассматривать страховая компания.

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