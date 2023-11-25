СВОДКА ЗА СУТКИ | Девять ДТП, пять пьяных водителей и очень скользкие дороги

В пятницу, 24 ноября, в 02:36 в поселке Сяэми волости Раквере на пересечении дороги Сями – Сонда – Кивиыли и шоссе Таллинн – Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие. Поворачивая на перекрестке налево, автомобиль BMW 330CI, которым управлял 27-летний водитель, выехал за дорожное ограждение и перевернулся. В больницу доставлены находившиеся в машине годовалый мальчик и двухлетняя девочка.

В 09:42 в поселке Мяннику волости Саку по адресу Мяннику теэ, 140b на скользкой дороге автомобиль Ford Ka, которым управляла 52-летняя женщина, наехал на фонарный столб. Водителя автомобиля доставили в больницу.

В 13:14 на 33-м километре шоссе Пылва - Реола в Тартумаа волости Камбья автомобиль BMW X5, за рулем которого находился 41-летний мужчина, съехал с дороги. Водитель и пассажир автомобиля, 12-летний мальчик, доставлены на обследование в больницу.

В 13:59 на 11-м километре шоссе Таллинн – Нарва из прицепа автомобиля Mazda B2000, за рулем которого находился 54-летним мужчина, во время движения выпала садовая тележка. Водитель остановился, но, вероятно, не включил аварийные огни. В этот момент 34-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota RAV4 и следовавшая за Маздой, попыталась избежать столкновения с упавшей на проезжую часть садовой тележкой, но не увидела стоящую на дороге Мазду и врезалась в нее. В результате столкновения Тойоту перевернуло через крышу. Водитель Мазды был доставлен в больницу.

В 15:33 на автобусной остановке Ээден на улице Калда в Тарту 70-летний мужчина выпал из городского автобуса Scania Citywide LFA, которым управлял 58-летний водитель. Скорая помощь доставила пассажира на обследование в больницу.

В 15:33 на 4-ом километре шоссе Выру-Пылва волости Выру автомобиль Skoda Octavia, которым управлял 19-летний мужчина, столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении автомобилем Audi A3, за рулем которого находилась 75-летняя женщина. Водитель Audi был доставлен в больницу.