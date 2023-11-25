ФОТО | Ингрид Неэль и Марк Лаял стали лучшими теннисистами Эстонии
Союз тенниса Эстонии выбрал лучших теннисистов страны по итогам 2023 года.
Второй год подряд лучшим теннисистом стал первая ракетка страны Марк Лаял, который дошел до турнира „Большого шлема“ US Open, сыграл на своем первом турнире ATP, выиграл ATP Challenger и закончил год в топ-200 мирового рейтинга.
Ингрид Неэль, выступающая под эстонским флагом с весны, была признана лучшей теннисисткой среди женщин. Ингрид специализируется на парном разряде и занимает 39-е место в мировом рейтинге. В этом году она выиграла два турнира.
Анетт Контавейт, завершившая свою 12-летнюю профессиональную карьеру, была награждена за заслуги в развитии эстонского тенниса, а большой теннисный вечер, когда Контавейт сыграла прощальный матч против Онс Жабёр из Туниса, стал лучшим моментом года.
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