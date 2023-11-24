Финляндия планирует создать центры регистрации для просителей убежища, прибывающих с восточной границы

В пресс-релизе МВД, опубликованном в пятницу вечером, говорится, что решение было принято на внеочередном заседании правительства.

„Решение гарантирует, что люди, которые не соответствуют условиям въезда в страну и которые еще не были идентифицированы и зарегистрированы властями, не могут свободно жить в Финляндии“, - говорится в заявлении.

Люди, ищущие убежища на восточной границе, во время процесса регистрации должны будут оставаться в контролируемом регистрационном центре.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен высказала эту идею ранее на этой неделе. Она сказала, что это даст финским властям шанс отреагировать на „созданную Россией“ ситуацию на восточной границе.

В заявлении упоминалось, что ответственность за создание центров будет возложена на Министерство внутренних дел. Вероятно, они будут созданы в Оулу и Йоутсено, как говорится в совместном предложении Пограничной службы Финляндии, Иммиграционной службы Финляндии и полиции.

Постановление действует до 23 декабря 2023 года, в этот же день ожидается открытие и семи пограничных переходов, которые были закрыты на прошлой неделе.

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