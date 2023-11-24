ВИДЕО | Автомобиль перелетел через крышу в результате трехстороннего ДТП на трассе Таллинн-Нарва

По словам пресс-секретаря полиции Бритты Сепп, незадолго до 2 часов ночи в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием трех транспортных средств на шоссе Таллинн-Нарва.

По словам Сепп, одна машина перевернулась на крышу, другая врезалась в бордюр, а третья вылетела за пределы дороги. Движение транспорта на выезде из города по-прежнему затруднено.

На данный момент, по словам Сепп, известно, что пострадал один человек.

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