Два автомобиля Сил обороны вылетели с дороги, один человек доставлен в больницу

По словам представителя полиции Бритты Сепп, около 17:00 полиция получила сообщение о том, что автомобиль Сил обороны вылетел с дороги в поселке Васалемма.

По словам Сепп, дорога на месте происшествия была очень скользкой.

Скорая помощь доставила одного человека с места происшествия в больницу.

Как рассказала Сепп, около 18:30 в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что автомобиль Сил обороны выехал с дороги и в Аэгвийду. В результате ДТП никто не пострадал.

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