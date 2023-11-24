В Хальяла серьезная авария, пострадали семеро человек

По словам представителя полиции Бритты Сепп, в 18:07 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Пыдрусе волости Хальяла произошло столкновение двух автомобилей.

В результате аварии пострадали семь человек, пятеро из них в легкой форме, двое - серьезно. Скорая помощь осматривает пострадавших и доставляет нуждающихся в больницу.

Дорога на месте происшествия очень скользкая, добавила Сепп. На месте происшествия продолжаются работы, детали происшествия уточняются.

Полиция отмечает, что погодные условия очень плохие, а дороги по всей Эстонии скользкие.

Руководитель службы регулирования дорожного движения Таави Кирсс напоминает, что на дорогах нужно быть особенно внимательными, не торопиться и выбирать подходящую скорость. Также следует избегать опасных маневров.

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