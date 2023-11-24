ФОТО | Из-за гололеда микроавтобус выехал в кювет и перевернулся на бок

В пятницу около четырех часов вечера на 28-м километре дороги Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в деревне Яска волости Пыхья-Сакала Вильяндиского уезда микроавтобус Volkswagen вылетел из-за скользкой дороги в кювет и завалился на бок.