ФОТО | Друзья вспоминают погибшего в Йыгева парня: он этого не заслуживал, убийца хотел порисоваться перед девушкой

Как мы ранее сообщали, вчера в Йыгева на улице Уус ударом ножа был убит 21-летний молодой человек. „Хелари этого не заслуживал. Это произошло просто потому, что парень хотел порисоваться перед девушкой“, - сказал о случившемся друг погибшего, на глазах которого тот скончался.