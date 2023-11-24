ЧП и криминал
24.11.2023, 17:15

ФОТО | Друзья вспоминают погибшего в Йыгева парня: он этого не заслуживал, убийца хотел порисоваться перед девушкой

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Свечи на месте трагического инцидента в Йыгева
Свечи на месте трагического инцидента в Йыгева
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Как мы ранее сообщали, вчера в Йыгева на улице Уус ударом ножа был убит 21-летний молодой человек. „Хелари этого не заслуживал. Это произошло просто потому, что парень хотел порисоваться перед девушкой“, - сказал о случившемся друг погибшего, на глазах которого тот скончался.

По словам друзей - Эйгара и Керта — они втроем (вместе с Хелари) поехали в Тарту, чтобы купить там новый автомобиль. Хелари захотел заехать в Йыгева и отдать бывшей невесте оставшуюся у него одежду. „Мы поначалу и не выходили из машины, подумали — он быстро отдаст одежду и поедем дальше“, - вспоминает Эйгар.

Из многоквартирного дома вместе с девушкой вышел и ее новый кавалер, с которым у Хелари начались у дома препирательства и потасовка. Друзья вышли из машины, чтобы вмешаться, но внезапно Хелари и новый бойфренд девушки убежали за угол дома. Затем послышались крики парней.

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