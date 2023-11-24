Бюро данных по отмыванию денег: возможно, в ходе нынешнего конфликта денежные средства в ХАМАС идут и из Эстонии

ХАМАС, палестинский „Исламский джихад“, а также и боевое крыло „Хезболлы“ перечислены в правовом акте Совета Европы 2023/15055 в числе групп и организаций, на которые распространяются специальные контртеррористические меры в соответствии с постановлением Совета Европы 2580/20016. Таким образом, они являются группами, находящимися под санкциями ЕС.

Классически выделяют три фазы финансирования терроризма: 1) сбор, 2) передача и 3) использование средств. Эстония наиболее уязвима на этапе передачи средств для террористических целей. Понятно, что во время текущего конфликта сбор средств может происходить и в Эстонии, поясняется в докладе RAB.

На этапе перевода средств ХАМАС использует в основном кредитно-финансовые учреждения, а также неформальные системы перевода, контрабанду, подставные компании и отмывание денег в сфере торговли. С другой стороны, важно иметь в виду, что сети поддержки, основанные на идентитете, играют свою роль как в сборе, так и в переводе средств.

Палестинское исламистское (суннитское) движение и политическая партия. ХАМАС контролирует сектор Газа в Палестине, где находится центр деятельности организации, и также активен и на Западном берегу реки Иордан. У организации есть военное крыло — бригады „Изз ад-Дин аль-Кассам“, но ХАМАС также занимается и социальным обслуживанием населения. ХАМАС был основан в 1987 году, в начале Первой палестинской интифады, на базе благотворительных организаций Братьев-мусульман. В 1988 году Хамас опубликовал свою первую хартию, призвавшую к уничтожению Израиля и созданию исламского государства на территории „исторической Палестины“. Подробнее о группировке читайте здесь .

При сборе средств основными источниками доходов ХАМАС были: иран ская поддержка, налогообложение (контроль над территорией, пограничными пропускными пунктами и местным населением), использование благотворительных организаций, краудфандинговые кампании, инвестирование и полочные фирмы.

Краткое исследование эстонского Бюро данных по отмыванию денег (Rahapesu Andmebüroo – RAB) „Модели финансирования террористической организации ХАМАС “ призвано обратить внимание участников рынка на важные аспекты, позволяющие более эффективно предотвращать финансирование терроризма. Исследование фокусируется на этапах сбора и передачи средств для финансирования терроризма.

По оценкам, ХАМАС получает от Ирана около 22-70 млн долларов в год. Иногда в связи с определенными периодами упоминаются суммы до 300 млн долл. в год, но в основном эти суммы остаются в районе нескольких десятков миллионов. Считается, что в целом Иран оказывает поддержку палестинским организациям в размере 100 млн долларов в год, большая часть из которых идет ХАМАС.

Кроме того, Иран поставляет оружие и проводит обучение. В 2021 году объем экономики сектора Газа оценивался в 27 779 млн долларов.

В дополнение к многочисленным краудфандинговым кампаниям, проводившимся в прошлом, ХАМАС непосредственно перед нападением 7 октября также запустил кампанию по сбору средств (Instagram, Telegram, Ko-FI). Она называлась Gaza Now, в ходе кампании использовались евро, доллары США и виртуальные валюты, принимаемые американскими и европейскими финансовыми учреждениями.

ХАМАС вкладывает значительные средства в недвижимость, строительство, горнодобывающую промышленность и предприятия, связанные с инфраструктурой. С одной стороны, это источник дохода, а с другой - способ перенаправления средств. По оценкам Минфина США, объем инвестиций ХАМАС составляет около 500 млн долларов. Среди прочего он использует полочные фирмы и компании, работающие в Судане, Турции (например, Trend GYO), Саудовской Аравии, Алжире (например, Sidar Company) и Объединенных Арабских Эмиратах (например, Itqan Real Estate JSC). Сообщалось также об использовании провайдеров платежных услуг из европейских стран (Великобритания, Литва, Австрия, Бельгия, Венгрия).

Помимо финансовых учреждений, ХАМАС также использует неформальные системы переводов, такие как „хавала“, игровые платформы и социальные сети.

Хавала - традиционный способ перевода денег, основанный на доверии, при котором для перевода денег не требуется их физическая отправка в пункт назначения. Вместо денег в стране назначения с общинной системой расчетов может акцептироваться, например, движимое или недвижимое имущество.

В основном ХАМАС покупает и перепродает драгоценные металлы, ювелирные изделия и топливо. В течение многих лет ХАМАС работает над созданием своего криптовалютного потенциала, и существует множество примеров использования виртуальных валют. Предпочтительными виртуальными валютами являются BTC, ETH, USDT, USDC и TRX.

Полный текст документа можно найти на домашней страничке RAB.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.