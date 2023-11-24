Начинается прием ходатайств о виде на жительство для работы
Начиная с утра понедельника 27 ноября можно бронировать время на декабрь для подачи ходатайства о виде на жительство на основании иммиграционной квоты на 2024 год. По решению Правительства иммиграционная квота на следующий год составляет 1303 человека.
Для подачи ходатайства о получении вида на жительство следует забронировать время на домашней странице Департамента полиции и пограничной охраны.
Кроме бюро обслуживания Департамента ходатайство можно подать в посольстве Эстонии по месту жительства ходатайствующего, при отсутствии такового - в любом ближайшем посольстве Эстонии. Для этого просим заранее проконсультироваться в посольстве. При ходатайстве о продлении вида на жительство ходатайствующее лицо, которое в течение последних шести лет сдавало отпечатки пальцев в Департаменте полиции и пограничной охраны, может подать ходатайство по почте или электронной почте. Информацию о возможностях бронирования времени Департамент полиции и погранохраны предоставил также всем работодателям, которые подписаны на новостную рассылку консультантов по вопросам миграции.
Миграционная квота на 2024 год, согласно решению Правительства, составляет 1303 человека и распределяется по сферам деятельности следующим образом:
200 срочных видов на жительство для работы в сфере перевозок и складирования;
35 срочных видов на жительство для профессиональной деятельности журналистов, аккредитованных Министерством иностранных дел;
34 срочных вида на жительство для профессиональной деятельности в качестве спортсмена, тренера, спортивного арбитра или спортивного работника по приглашению союза соответствующего вида спорта;
15 срочных видов на жительство для творческих работников учреждения по организации зрелищных мероприятий в значении Закона об учреждении по организации зрелищных мероприятий;
5 срочных видов на жительство на основании международного договора.
Оставшаяся часть миграционной квоты на 2024 г., то есть 1014 срочных видов на жительство оставлено на свободное распределение. „Если ходатайство о предоставлении вида на жительство иностранца не подпадает под распределение по вышеперечисленным сферам деятельности, следует иметь в виду, что его ходатайство относится к свободно распределяемому предельному числу миграционной квоты,“ - заявила комиссар бюро идентичности и статусов Марина Кадак.
Важная информация для работодателя и иностранца, приезжающего на работу:
Подача первичного ходатайства о предоставлении вида на жительство не дает иностранцу законного основания для нахождения в стране. Если срок действия визы или иного основания для пребывания иностранца истекает до того, как будет вынесено решение по поводу ходатайства о предоставлении вида на жительство, иностранцу следует покинуть Эстонию и ждать вынесения решения в родной стране. В таком случае может возникнуть необходимость уведомить Департамент полиции и пограничной охраны и изменить место получения карты вида на жительство, если изначально местом получения была указана Эстония.
Для жителей России и Беларуси по-прежнему действуют Санкции, установленные Правительством Республики, и им вид на жительство для работы и ведения предпринимательской деятельности не выдается.
Бронирование является обязательным для иностранцев для подачи ходатайства о предоставлении вида на жительство; бронирование не предназначено для работодателей, и работодатель не может использовать его для другого работника.
Бронирование действительно только для того человека, на чье имя оно сделано. На основании бронирования, сделанного на чье-либо другое имя, ходатайство не принимается.
Сделанное бронирование нельзя изменить: если человек не может прийти в запланированное время, следует аннулировать бронирование и забронировать новое время.
Аннулированное время бронирования позже снова открывается в календаре для всех.
Дополнительную информацию можно получить у консультантов по вопросам миграции Департамента полиции и пограничной охраны: https://www.politsei.ee/ru/konsultanty-po-migracii.
Под миграционную квоту не подпадают работники сферы информации и коммуникационных технологий, а также работники стартапов и иностранцы, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области стартапов. Под квоту не подпадают также иностранцы, которые приезжают в Эстонию в рамках воссоединения семьи, на учебу, в качестве преподавателя или крупного инвестора или для работы ведущим специалистом, то есть иностранцы, которым работодатель выплачивает не менее средней годовой брутто-зарплаты Эстонии, помноженной на коэффициент 1,5, и иностранцы, которым выдается срочный вид на жительство для кратковременной работы или работы на растущем предприятии. В расчет по квоте не подпадают также граждане ЕС и члены их семей, граждане США, Великобритании и Японии и лица, ходатайствующие о предоставлении международной защиты.
Людей, чьи ходатайства не подпадают под миграционную квоту, но чье основание для пребывания истекает, и которые не могут забронировать время для подачи ходатайства, просим связаться с Департаментом полиции и пограничной охраны.
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