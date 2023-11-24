Начинается прием ходатайств о виде на жительство для работы

Подача первичного ходатайства о предоставлении вида на жительство не дает иностранцу законного основания для нахождения в стране. Если срок действия визы или иного основания для пребывания иностранца истекает до того, как будет вынесено решение по поводу ходатайства о предоставлении вида на жительство, иностранцу следует покинуть Эстонию и ждать вынесения решения в родной стране. В таком случае может возникнуть необходимость уведомить Департамент полиции и пограничной охраны и изменить место получения карты вида на жительство, если изначально местом получения была указана Эстония.

Для жителей России и Беларуси по-прежнему действуют Санкции, установленные Правительством Республики, и им вид на жительство для работы и ведения предпринимательской деятельности не выдается.

Бронирование является обязательным для иностранцев для подачи ходатайства о предоставлении вида на жительство; бронирование не предназначено для работодателей, и работодатель не может использовать его для другого работника.

Бронирование действительно только для того человека, на чье имя оно сделано. На основании бронирования, сделанного на чье-либо другое имя, ходатайство не принимается.

Сделанное бронирование нельзя изменить: если человек не может прийти в запланированное время, следует аннулировать бронирование и забронировать новое время.

Аннулированное время бронирования позже снова открывается в календаре для всех.