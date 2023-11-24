Хуссар: страны Балтии будут поддерживать Украину, пока она не победит в войне

Хуссар отметил, что во время председательства Эстонии в Балтийской ассамблее Балтийские государства вели успешное сотрудничество на уровне как парламента, так и комиссий. Однако, по его словам, есть ряд областей, где сотрудничество могло бы быть продуктивнее.

„Безусловно, очень эффективным было сотрудничество в сфере безопасности и обороны. Как регион, мы сыграли значительную роль в оказании поддержки Украине и осуществлении максимального дипломатического, политического и экономического давления на Россию“, – сказал он и выразил уверенность, что Балтийские государства продолжат всесторонне поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Хуссар также выделил сотрудничество государств в сфере цифровой и кибербезопасности и подчеркнул важность строительства Rail Baltic. „Rail Baltic имеет для нас приоритетное значение, так как проект не только улучшит сообщение в регионе, но и обладает значительным потенциалом военной мобильности“, – отметил он.

По словам Хуссара, государства могли бы активнее сотрудничать в сфере энергетики. „Необходимо уделять больше внимания десинхронизации электросетей и развитию местного экологичного производства энергии, чтобы ускорить переход на зеленую энергию и разработать долгосрочную стратегию энергетической безопасности и независимости Балтийских государств“, – сказал Хуссар.

В Таллинне с визитом пребывают спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и вице-спикер парламента Латвии Антонина Ненашева, чтобы принять участие в 42-й сессии Балтийской ассамблеи, которая проходит сегодня в зале заседаний Рийгикогу. Сегодня совместно с Хуссаром они также посетят центр культуры и образования Viimsi Artium.

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