Исследование: каждая пятая женщина сталкивается с предвзятым отношением на работе

Как показали результаты опроса, проведенного Национальным институтом здравоохранения и социального благосостояния (Финляндия), за последний год около 20% 20–39-летних женщин испытали дискриминацию на работе или при соискании работы. С дискриминацией столкнулись и 11% мужчин.

„Более молодое поколение отличается большим разнообразием гендера и ориентации, что делает его более уязвимым. Кроме того, работодатели исходят из предположения, что молодые женщины могут уйти в декрет и материнский отпуск“, - сказала новостному порталу YLE Uutiset профессор Ану Кастанеда.

В рамках исследования уделялось внимание таким признакам дискриминации, как возраст, гендерная идентичность, цвет кожи, инвалидность, внешний вид, сексуальная ориентация и религиозные убеждения.

Финны живут в одиночестве

Опрос затрагивал и такие стороны жизни, как социальная вовлеченность и одиночество. Десятая часть опрошенных в последнее время чувствует себя одинокими, этот показатель наиболее высок среди молодых людей и лиц старше 75 лет. Обобщая результаты исследования, можно сказать, что более 500 000 финнов являются одинокими.

Чувство одиночества наиболее заметно усилилось в последние годы, главным образом из-за пандемии. „Со временем на смену общественному образу жизни пришел индивидуализм“, - прокомментировала Кастанеда.

Как показал опрос, молодые финны (мужчины) ощущают свою оторванность от общества, из-за этого они не уверены в своем будущем.

Опрос проводился с осени 2022 года до весны 2023 года, в нем участвовали 28 000 случайно отобранных человек из разных регионов Финляндии.

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