24.11.2023, 14:30
Полиция ищет серийного вора, который выбрал себе крайне редкую специализацию(16)
ФОТО: | Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved
Ляэнеская префектура полиции возбудила в четверг, 22 ноября, уголовное дело по факту серийных краж.
Как сообщают правоохранители, за последние недели неустановленный пока мужчина совершил серию краж в продуктовых магазинах Рапла и Кохила.
Объектом интереса серийного вора был определенного вида товар: лезвия для бритья, станки для бритья, бальзам после бритья, а также зубная паста.
Общий ущерб оценивается почти в 450 евро.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.