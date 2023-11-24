Полиция ищет серийного вора, который выбрал себе крайне редкую специализацию

Как сообщают правоохранители, за последние недели неустановленный пока мужчина совершил серию краж в продуктовых магазинах Рапла и Кохила.

Объектом интереса серийного вора был определенного вида товар: лезвия для бритья, станки для бритья, бальзам после бритья, а также зубная паста.

Общий ущерб оценивается почти в 450 евро.

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