ЧП и криминал
24.11.2023, 14:30

Полиция ищет серийного вора, который выбрал себе крайне редкую специализацию

 (16)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Michael Probst | Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Ляэнеская префектура полиции возбудила в четверг, 22 ноября, уголовное дело по факту серийных краж.

Как сообщают правоохранители, за последние недели неустановленный пока мужчина совершил серию краж в продуктовых магазинах Рапла и Кохила.

Объектом интереса серийного вора был определенного вида товар: лезвия для бритья, станки для бритья, бальзам после бритья, а также зубная паста.

Общий ущерб оценивается почти в 450 евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии