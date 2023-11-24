Убийство молодого человека в Йыгева: рассматривается несколько версий

Как сообщил старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кен Киудорф, сразу же после трагических событий совместно с полицией были проведены следственные действия, они проводились в течение ночи и продолжают проводиться.

„Прошло совсем немного времени, и, к сожалению, пока невозможно сказать, почему это случилось, что стало причиной такой трагической развязки, - сказал Киудорф. - Мы рассматриваем несколько версий, в том числе версию необходимой обороны. В ходе уголовного производства будут тщательно рассмотрены все версии“.

Киудорф заверил, то следователи и прокуроры все силы приложат к тому, чтобы определить истину.

Подозреваемый — 17-летний юноша

В четверг вечером полиция задержала в городе Йыгева 17-летнего юношу, которого подозревают в убийстве 21-летнего молодого человека.

Как сказал оперативный дежурный Тартуского отделения полиции Мартти Тоом, вчера около половины седьмого вечера поступило сообщение, что в Йыгева между жилыми домами 17-летний юноша ударил ножом знакомого ему 21-летнего молодого человека.

„К сожалению, травмы пострадавшего оказались настолько серьезными, что его жизнь не удалось спасти, он умер на месте событий от полученных повреждений. В жилом доме недалеко от места событий полицейские задержали 17-летнего парня, которого подозревают в совершении деяния“, - сказал Тоом.

Точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе уголовного производства.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.