Певкур: Россия надеется на усталость союзников, а мы не видим этой усталости!

„Учитывая развитие событий в последнее время как на море, так и на границах, региональное сотрудничество между нашими восемью странами приобретает все большее значение. Ключевое значение имеют хорошо функционирующий обмен информацией и осведомленность о ситуации. Сотрудничество как с Финляндией, так и со Швецией, например, в расследовании дела BalticConnector и кабелей связи, было очень хорошим, и союзники всесторонне продемонстрировали свою бдительность и готовность действовать. Теперь, когда Финляндия уже стала, а Швеция вскоре станет полноправным членом НАТО, понятно, что наше сотрудничество в сфере обороны значительно увеличится, а также повысится безопасность региона Балтийского моря“, - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Во время обсуждения министрами обороны военной помощи Украине основное внимание было сосредоточено на долгосрочной перспективе. „В войне на истощение Россия надеется на то, что Запад устанет и перестанет поддерживать Украину - отсюда и закравшиеся в западное медиапространство истории об усталости. Мы не видим этой усталости нигде за столами встреч с союзниками, ни на политическом, ни на военном уровне. Придавая более долгосрочный характер помощи Украине, мы также посылаем сигнал о том, что нет смысла надеяться на победу за счет ослабевания нашей воли“, - пояснил министр обороны Певкур.

„У всех восьми государств имеется четкое понимание того, что во имя укрепления нашего оборонного потенциала и промышленности мы должны приложить дополнительные усилия для. К счастью, в странах Северной Европы уже очень развито производство боеприпасов, теперь мы также могли бы совместно найти возможности увеличения и расширения производства“, - сказал министр обороны Ханно Певкур.