25.11.2023, 14:35
Клиенты онлайн-магазина скандального бизнесмена более полугода ждут заказанный товар. „Жду и надеюсь...“(7)
Владелец интернет-магазина: мы вернем клиентам деньги
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Интернет-магазин TellimeKoos до сих пор не доставил клиентам заказанный и оплаченный товар, некоторые заказы остаются невыполненными с апреля.
В конце сентября издание Delfi Ärileht рассказало о клиенте интернет-магазина TellimeKoos, который долго не мог получить заказанную кровать. Тогда владелец магазина Юхан Куукемаа пообещал, что кровать вот-вот доставят.