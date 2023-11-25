Клиенты онлайн-магазина скандального бизнесмена более полугода ждут заказанный товар. „Жду и надеюсь...“

Прошло время, но ситуация не изменилась. Юхан Куускемаа и раньше водил клиентов за нос. Еще в 2019 году еженедельник Eesti Ekspress поведал историю о том, как в 2013 году 65 человек заказали через интернет-магазин Куускемаа мебель IKEA. Заказчики, несмотря на обещания бизнесмена, так и не дождались ни товара, ни денег. Было возбуждено уголовное дело, но Куускемаа не прилекли к ответственности. Как сказал тогда Eesti Ekspress помощник прокурора Меэлис Сентифоли, уголовное дело закрыли в связи с истечением срока давности.