Экономика
25.11.2023, 14:35

Клиенты онлайн-магазина скандального бизнесмена более полугода ждут заказанный товар. „Жду и надеюсь...“

 (7)
Владелец интернет-магазина: мы вернем клиентам деньги
Юхан Куускемаа и раньше обманывал клиентов.
Юхан Куускемаа и раньше обманывал клиентов.
ФОТО: Sanne Taveter

Интернет-магазин TellimeKoos до сих пор не доставил клиентам заказанный и оплаченный товар, некоторые заказы остаются невыполненными с апреля.

В конце сентября издание Delfi Ärileht рассказало о клиенте интернет-магазина TellimeKoos, который долго не мог получить заказанную кровать. Тогда владелец магазина Юхан Куукемаа пообещал, что кровать вот-вот доставят.

Прошло время, но ситуация не изменилась. Юхан Куускемаа и раньше водил клиентов за нос. Еще в 2019 году еженедельник Eesti Ekspress поведал историю о том, как в 2013 году 65 человек заказали через интернет-магазин Куускемаа мебель IKEA. Заказчики, несмотря на обещания бизнесмена, так и не дождались ни товара, ни денег. Было возбуждено уголовное дело, но Куускемаа не прилекли к ответственности. Как сказал тогда Eesti Ekspress помощник прокурора Меэлис Сентифоли, уголовное дело закрыли в связи с истечением срока давности.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии