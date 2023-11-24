Новости Эстонии
24.11.2023, 13:20

Балтийская ассамблея: „где единство, там и победа“

 
Балтийская Ассамблея
Балтийская Ассамблея
ФОТО: Foto Erik Peinar +372 5025515 | Эрик Пейнар

В четверг вечером на торжественной церемонии лауреатам были вручены награды Балтийской Ассамблеи в области литературы, искусства, науки и инноваций. Медали Балтийской ассамблеи также были вручены общественным деятелям, продвигающим сотрудничество Эстонии, Латвии, Литвы и их единомышленников.

В своей речи на церемонии, прошедшей в концертном зале Эстонской академии музыки и театра, президент Балтийской ассамблеи Тимо Суслов сказал, что сегодня мы празднуем единство, объединяющие нас связи и взаимную поддержку. „Для нас честь поздравить людей, которые выступают в защиту свободного мира и наших общих ценностей и продвигают сотрудничество в области культуры, науки и в других сферах. Наша благодарность этим выдающимся людям лучше всего выражается в высеченном на медали девизе – „Где единство, там и победа““, – сказал он.

Балтийская Ассамблея

С речью на церемонии также выступил спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. „Один из сегодняшних лауреатов Пеэтер Лауритс сказал, что роль художника – помогать создавать мир подобно тому, как его создают все существа и несущества. Каждый, кто делает то, что он делает очень хорошо или отлично, в большей степени участвует в создании мира. Это касается и ученых, и всех остальных, – сказал Хуссар. – Мы благодарны за привилегию и возможность встретиться в это время войны и нестабильности и совместно отметить этот вклад“.

Балтийская Ассамблея

Награду Балтийской ассамблеи в области искусства за выдающуюся и разнообразную художественную деятельность и проект „Биотопия“ („Biotoopia“) получил эстонский художник Пеэтер Лауритс. „Биотопия“ – это инициированная художником в 2021 году серия конференц- и художественных мероприятий, целью которых является создание симбиотических контактов между учеными и художниками. По этому случаю в Рийгикогу для широкой публики была также открыта персональная выставка Пеэтера Лауритса „Биотопия – парламент форм жизни“.

Балтийская Ассамблея

Награду Балтийской ассамблеи в области литературы получил литовский переводчик и поэт Антанас А. Йонинас за сборник сонетов „Naujieji sonetai“ („Новые сонеты“). Награду в области науки получил латвийский музыковед Арнолд Лаймонис Клотиньш за монографии, рассматривающие музыкальную и творческую жизнь в послевоенной Латвии сталинских времен одновременно с латвийской музыкальной жизнью, протекавшей в изгнании в Европе.

Премию Балтийской ассамблеи в области инноваций получило эстонское технологическое предприятие GScan OÜ.

Также были вручены медали Балтийской ассамблеи, призванные отметить заслуги деятелей, продвигающих сотрудничество между Балтийскими странами и их единомышленниками. В этом году от Эстонии были номинированы бывший председатель делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Урве Тийдус, директор отдела Северной и Центральной Европы Министерства иностранных дел Эвелин Крылов и учитель Рижской эстонской школы Айва Плауча. Номинантами от Литвы стали президент Украины Владимир Зеленский, член делегации Литвы и президиума Балтийской Ассамблеи Оринта Лейпуте и член делегации в Балтийской ассамблее Линас Слушнис. Латвия номинировала на получение медали руководителя секретариата парламента Бенилюкса Кристин Богерт, поэта и переводчика Гунтарса Годиньша и бывшего руководителя Балтийской группы при ЦЕРН Томса Торимса.

Балтийская Ассамблея присуждает награды в области литературы, искусства и науки с 1994 года с целью содействовать развитию этих сфер в Балтийских государствах. Награда включает в себя денежную премию, свидетельство и статуэтку.

В пятницу на 42-ю сессию Балтийской ассамблеи и 29-ю сессию Балтийского совета собрались депутаты, спикеры парламентов и министры иностранных дел Балтийских государств.

Президент Балтийской ассамблеи Тимо Суслов объявил об открытии сессии и попросил присутствующих почтить минутой молчания Ааду Муста, долгое время являвшегося руководителем делегации Эстонии в ассамблее и президентом БА.

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар в своем выступлении на открытии мероприятия сообщил, что с начала агрессии России Балтийские страны особенно активно работают в сфере безопасности и ведут более тесное чем когда-либо ранее сотрудничество. В результате этой неустанной информационной работы на уровне Европейского союза готовится уже двенадцатый пакет направленных против России санкций; изменилась политика НАТО в отношении России; Россия исключена из Совета Европы и по результатам голосования также была исключена из Совета ООН по правам человека. „В сотрудничестве с другими единомышленниками, поддерживающими Украину, мы должны продолжить изоляцию государства-агрессора на международном уровне и прилагать дальнейшие усилия для того, чтобы Россия ответила за все совершенные ею в Украине преступления“, – сказал он.

„Исходя из этого в производстве Рийгикогу находится инициированный Правительством Республики законопроект, который создает в Эстонии и, в качестве прецедента – и во всей Европе, правовой механизм для использования замороженного и находящегося под международными санкциями российского имущества для компенсации военного ущерба, нанесенного Украине. Мы на протяжении долгого времени ходатайствовали о создании подобного механизма в ЕС, но в настоящий момент мы готовы своими действиями заложить вектор для Европы и мира в целом, – сказал Хуссар. – Наш вклад в международную, региональную безопасность и безопасность наших союзников начинается с сознательного принятия на себя ответственности за защиту и развитие демократии и верховенства права. Нам необходим вклад каждого из вас, так как лишь сообща мы получим наилучшие результаты“.

На открытии сессии также выступили вице-спикер парламента Латвии Антонина Ненашева и спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Президент БА Тимо Суслов представил обзор результатов председательства Эстонии в ассамблее.

„Год председательства Эстонии прошел под знаком продолжения строительства сильного, безопасного, надежного и устойчивого Балтийского региона. Это особенно важно, так как сейчас в Европе идет война. С одной стороны война России в Украине заставила Балтийские государства провести переоценку своей безопасности и устранить недочеты в оборонной способности наших государств. В то же время, Балтийские государства должны продолжать оказывать Украине единую и непоколебимую поддержку и вести работу по разоблачению истинного лица России, – подчеркнул Суслов. – Мы предупреждали об исходящей от России угрозе снова и снова, но, к сожалению, нам не верили. Теперь, видя усталость сторон и изменение их приоритетов, мы, парламентарии Балтийских стран, должны четко и последовательно продолжать эту работу“.

Суслов добавил, что организации межпарламентского сотрудничества, подобные Балтийской ассамблее, способствуют разрешению глобальных кризисов. Он с удовольствием отметил, что за прошедшие годы Балтийская ассамблея стала прекрасной возможностью для встречи членов парламентов различных стран мира.

Руководить заседанием будут президент Балтийской ассамблеи Тимо Суслов и вице-президенты ассамблеи Андрюс Купчинскас и Янис Вуцанс.

Сегодня также состоится 29-е заседание Балтийского совета – совета по сотрудничеству правительств и парламентов Балтийских стран. На открытии заседания Балтийского совета выступят председатель Балтийского совета министров, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и президент Балтийской ассамблеи Тимо Суслов. Слово будет также предоставлено министрам иностранных дел Литвы и Латвии Габриэлюсу Ландсбергису и Кришьянису Кариньшу.

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