Балтийская ассамблея: „где единство, там и победа“
В четверг вечером на торжественной церемонии лауреатам были вручены награды Балтийской Ассамблеи в области литературы, искусства, науки и инноваций. Медали Балтийской ассамблеи также были вручены общественным деятелям, продвигающим сотрудничество Эстонии, Латвии, Литвы и их единомышленников.
В своей речи на церемонии, прошедшей в концертном зале Эстонской академии музыки и театра, президент Балтийской ассамблеи Тимо Суслов сказал, что сегодня мы празднуем единство, объединяющие нас связи и взаимную поддержку. „Для нас честь поздравить людей, которые выступают в защиту свободного мира и наших общих ценностей и продвигают сотрудничество в области культуры, науки и в других сферах. Наша благодарность этим выдающимся людям лучше всего выражается в высеченном на медали девизе – „Где единство, там и победа““, – сказал он.
С речью на церемонии также выступил спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. „Один из сегодняшних лауреатов Пеэтер Лауритс сказал, что роль художника – помогать создавать мир подобно тому, как его создают все существа и несущества. Каждый, кто делает то, что он делает очень хорошо или отлично, в большей степени участвует в создании мира. Это касается и ученых, и всех остальных, – сказал Хуссар. – Мы благодарны за привилегию и возможность встретиться в это время войны и нестабильности и совместно отметить этот вклад“.
Награду Балтийской ассамблеи в области искусства за выдающуюся и разнообразную художественную деятельность и проект „Биотопия“ („Biotoopia“) получил эстонский художник Пеэтер Лауритс. „Биотопия“ – это инициированная художником в 2021 году серия конференц- и художественных мероприятий, целью которых является создание симбиотических контактов между учеными и художниками. По этому случаю в Рийгикогу для широкой публики была также открыта персональная выставка Пеэтера Лауритса „Биотопия – парламент форм жизни“.
Награду Балтийской ассамблеи в области литературы получил литовский переводчик и поэт Антанас А. Йонинас за сборник сонетов „Naujieji sonetai“ („Новые сонеты“). Награду в области науки получил латвийский музыковед Арнолд Лаймонис Клотиньш за монографии, рассматривающие музыкальную и творческую жизнь в послевоенной Латвии сталинских времен одновременно с латвийской музыкальной жизнью, протекавшей в изгнании в Европе.
Премию Балтийской ассамблеи в области инноваций получило эстонское технологическое предприятие GScan OÜ.
Также были вручены медали Балтийской ассамблеи, призванные отметить заслуги деятелей, продвигающих сотрудничество между Балтийскими странами и их единомышленниками. В этом году от Эстонии были номинированы бывший председатель делегации Эстонии в Балтийской ассамблее Урве Тийдус, директор отдела Северной и Центральной Европы Министерства иностранных дел Эвелин Крылов и учитель Рижской эстонской школы Айва Плауча. Номинантами от Литвы стали президент Украины Владимир Зеленский, член делегации Литвы и президиума Балтийской Ассамблеи Оринта Лейпуте и член делегации в Балтийской ассамблее Линас Слушнис. Латвия номинировала на получение медали руководителя секретариата парламента Бенилюкса Кристин Богерт, поэта и переводчика Гунтарса Годиньша и бывшего руководителя Балтийской группы при ЦЕРН Томса Торимса.
Балтийская Ассамблея присуждает награды в области литературы, искусства и науки с 1994 года с целью содействовать развитию этих сфер в Балтийских государствах. Награда включает в себя денежную премию, свидетельство и статуэтку.
В пятницу на 42-ю сессию Балтийской ассамблеи и 29-ю сессию Балтийского совета собрались депутаты, спикеры парламентов и министры иностранных дел Балтийских государств.
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