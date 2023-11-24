Балтийская ассамблея: „где единство, там и победа“

Президент Балтийской ассамблеи Тимо Суслов объявил об открытии сессии и попросил присутствующих почтить минутой молчания Ааду Муста, долгое время являвшегося руководителем делегации Эстонии в ассамблее и президентом БА.

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар в своем выступлении на открытии мероприятия сообщил, что с начала агрессии России Балтийские страны особенно активно работают в сфере безопасности и ведут более тесное чем когда-либо ранее сотрудничество. В результате этой неустанной информационной работы на уровне Европейского союза готовится уже двенадцатый пакет направленных против России санкций; изменилась политика НАТО в отношении России; Россия исключена из Совета Европы и по результатам голосования также была исключена из Совета ООН по правам человека. „В сотрудничестве с другими единомышленниками, поддерживающими Украину, мы должны продолжить изоляцию государства-агрессора на международном уровне и прилагать дальнейшие усилия для того, чтобы Россия ответила за все совершенные ею в Украине преступления“, – сказал он.

„Исходя из этого в производстве Рийгикогу находится инициированный Правительством Республики законопроект, который создает в Эстонии и, в качестве прецедента – и во всей Европе, правовой механизм для использования замороженного и находящегося под международными санкциями российского имущества для компенсации военного ущерба, нанесенного Украине. Мы на протяжении долгого времени ходатайствовали о создании подобного механизма в ЕС, но в настоящий момент мы готовы своими действиями заложить вектор для Европы и мира в целом, – сказал Хуссар. – Наш вклад в международную, региональную безопасность и безопасность наших союзников начинается с сознательного принятия на себя ответственности за защиту и развитие демократии и верховенства права. Нам необходим вклад каждого из вас, так как лишь сообща мы получим наилучшие результаты“.

На открытии сессии также выступили вице-спикер парламента Латвии Антонина Ненашева и спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Президент БА Тимо Суслов представил обзор результатов председательства Эстонии в ассамблее.

„Год председательства Эстонии прошел под знаком продолжения строительства сильного, безопасного, надежного и устойчивого Балтийского региона. Это особенно важно, так как сейчас в Европе идет война. С одной стороны война России в Украине заставила Балтийские государства провести переоценку своей безопасности и устранить недочеты в оборонной способности наших государств. В то же время, Балтийские государства должны продолжать оказывать Украине единую и непоколебимую поддержку и вести работу по разоблачению истинного лица России, – подчеркнул Суслов. – Мы предупреждали об исходящей от России угрозе снова и снова, но, к сожалению, нам не верили. Теперь, видя усталость сторон и изменение их приоритетов, мы, парламентарии Балтийских стран, должны четко и последовательно продолжать эту работу“.

Суслов добавил, что организации межпарламентского сотрудничества, подобные Балтийской ассамблее, способствуют разрешению глобальных кризисов. Он с удовольствием отметил, что за прошедшие годы Балтийская ассамблея стала прекрасной возможностью для встречи членов парламентов различных стран мира.

Руководить заседанием будут президент Балтийской ассамблеи Тимо Суслов и вице-президенты ассамблеи Андрюс Купчинскас и Янис Вуцанс.