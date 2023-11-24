В Ида-Вирумаа за сутки два случая мошенничества: люди потеряли более 25 000 евро

22 ноября проживающий в Йыхви мужчина получил телефонный звонок от мошенника, который представился полицейским. Звонивший смог убедить мужчину дать ему удаленный доступ к своему компьютеру. После чего на банковском счету пострадавшего были совершены действия, в результате которых со счета были сняты 7400 евро. Детали мошенничества устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела.

В четверг полицию обратилась проживающая в Кохтла-Ярве женщина. Некоторое время назад ей позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка. Под его руководством женщина установила на свой компьютер программу удаленного доступа. Позже потерпевшая обнаружила, что с ее банковского счета сделаны переводы и платежи на сумму 18 000 евро. Полиция выясняет обстоятельства преступления.

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