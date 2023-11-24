Теннисного судью дисквалифицировали на 10,5 лет за ставки

Дукман признался в четырех нарушениях, включая ставки на матчи и манипулирование ради ставок данными в матчах, на которых он работал, сообщает РБК.

Дукмана оштрафовали на $75 тыс. (из них $56 тыс. условно), он сможет вернуться к судейству не раньше 7 марта 2034 года.

Все это время словенцу запрещено посещать мероприятия Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциации (WTA), а также турниры „Большого шлема“.

У Дукмана бронзовый значок теннисного судьи, то есть он работал судьей на вышке и имел право обслуживать матчи на турнирах ITF, ATP и WTA.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.