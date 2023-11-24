ФОТО | Плохие погодные условия привели утром к трем ДТП

Начальник Службы надзора за дорожным движением Таави Кирсс напоминает, что скорость движения необходимо выбирать соответственно дорожным условиям. Следует также избегать опасных маневров.

Полиция получила сегодня утром в 7.45 сообщение, что на 34-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла грузовой автомобиль на скользкой дороге выехал с трассы.

Медики скорой помощи проверили состояние здоровья водителя.

В начале девятого утра в селе Лоодна (волость Мярьямаа, Раплаский уезд) также автомобиль вынесло с трассы. В машине в момент ДТП находились мужчина и женщина. Мужчина получил травму, им занимаются медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

В 8.10 полиции сообщили что в селе Нурме (волость Тори, Пярнумаа) столкнулись два легковых автомобиля. В аварии никто из людей не пострадал. По предварительным данным, фургон производил обгон, но совершил аварию. Обстоятельства ДТП выясняются.

В четверг из-за плохих погодных условий ДТП произошло на шоссе Имавере — Вильянди (село Тобраселья, волость Вильянди), где фуру Renault с прицепом вынесло в поле (см. фото). В зимних дорожных условиях грузовик потерял управляемость. К счастью, машина осталась на колесах и буксир вытащил ее снова на дорогу. После чего фура продолжила свой путь.

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