ЧП и криминал
24.11.2023, 09:33

ФОТО | Плохие погодные условия привели утром к трем ДТП

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По Эстонии сегодня утром произошло несколько ДТП, полиция просит участников дорожного движения быть особенно внимательными.

Начальник Службы надзора за дорожным движением Таави Кирсс напоминает, что скорость движения необходимо выбирать соответственно дорожным условиям. Следует также избегать опасных маневров.

Полиция получила сегодня утром в 7.45 сообщение, что на 34-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла грузовой автомобиль на скользкой дороге выехал с трассы.

Медики скорой помощи проверили состояние здоровья водителя.

В начале девятого утра в селе Лоодна (волость Мярьямаа, Раплаский уезд) также автомобиль вынесло с трассы. В машине в момент ДТП находились мужчина и женщина. Мужчина получил травму, им занимаются медики. Обстоятельства происшествия выясняются.

В 8.10 полиции сообщили что в селе Нурме (волость Тори, Пярнумаа) столкнулись два легковых автомобиля. В аварии никто из людей не пострадал. По предварительным данным, фургон производил обгон, но совершил аварию. Обстоятельства ДТП выясняются.

В четверг из-за плохих погодных условий ДТП произошло на шоссе Имавере — Вильянди (село Тобраселья, волость Вильянди), где фуру Renault с прицепом вынесло в поле (см. фото). В зимних дорожных условиях грузовик потерял управляемость. К счастью, машина осталась на колесах и буксир вытащил ее снова на дорогу. После чего фура продолжила свой путь.

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