Рейтинг партий: Isamaa возрождается из пепла, реформисты и центристы летят в пропасть

Isamaa уже в октябре вышла на второе место по популярности с 19% поддержки, хотя на выборах в Рийгикогу в марте этого года получила лишь 8,2%, а в ноябре поддержка партии достигла 25%.

„Хотя стремительный взлет Isamaa необычен, подобное возрождение феникса из пепла было характерно и для рейтингов социал-демократов в 2010-2011 годах, когда в октябре 2010 года председателем SDE стал Свен Миксер: в сентябре 2010 года поддержка SDE составляла 8%, а в июле 2011 года - уже 24%“, - напомнил политолог Айвар Воог.

На втором месте в рейтинге находится Консервативная народная партия (EKRE), которую в ноябре поддержал 21% участников опроса. На третьем месте - Партия реформ - 16% респондентов по сравнению с 20% в октябре и 24% в сентябре, а на мартовских выборах в Рийгикогу за реформистов проголосовали 31,2% избирателей.

Социал-демократическая партия (SDE) и Центристская партия делят четвертое и пятое места с одинаковым рейтингом 13% (для центристов - это самый низкий показатель за всю историю опросов Kantar Emor): на последних выборах центристы получили 15,3% голосов, и в последующие месяцы их рейтинг вырос до 16-18%. 20 сентября партия избрала Михаила Кылварта своим новым председателем, после чего ряд видных членов Центристской партии покинули ее и в основном перешли в Isamaa.

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