МНЕНИЕ | Как железная леди становится бронзовой

Еще весной ситуация была кардинально иной. На мартовских выборах в Рийгикогу Каллас получила от избирателей рекордные 31816 голосов, а Партия Реформ после оглушительной победы (31,2%, двукратное преимущество над ближайшим конкурентом) вновь завоевала право сформировать правительство. Но кажется, именно этот фантастический результат сослужил Кае Каллас медвежью услугу. Тревожный звонок прозвучал сразу же после выборов: две другие коалиционные партии - Eesti 200 и Социал-демократы оказались в правительстве по сути в роли статистов. Им досталось лишь по три портфеля (даже в сумме меньше, чем у реформистов), а к их голосам старший партнер не особо прислушивался.

Например, в недавнем интервью RusDelfi председатель фракции Соцдемов в парламенте Евгений Осиновский сверхдипломатично говорит: „Будем откровенны, мы не достигли всех целей в коалиционных переговорах. Например, мы не договорились по вопросу отмены ступенчатой налоговой системы“. В переводе с языка политика на человеческий, соцдемам удалось добиться успеха лишь в переговорах о минимальной зарплате. Так себе компромисс. Всё остальное не просто перекочевало в коалиционное соглашение из предвыборной программы реформистов, но и стало сильно хуже для простого жителя Эстонии: увеличение подоходного налога и налога с оборота, сохранение налогового горба, автоналог. Отказ от повышения зарплаты учителям уже вылился в забастовку. Пока в краткосрочную, но то ли еще будет.