МНЕНИЕ | Как железная леди становится бронзовой(21)
Своими волевыми решениями и жесткими заявлениями Кая Каллас быстро заслужила титул Новой Железной леди, по аналогии с великой Маргарет Тэтчер. Но сейчас госпожа премьер начинает посматривать на всех свысока, словно бронзовая статуя с постамента (полностью наш рейтинг самый влиятельных персон смотрите здесь).
Еще весной ситуация была кардинально иной. На мартовских выборах в Рийгикогу Каллас получила от избирателей рекордные 31816 голосов, а Партия Реформ после оглушительной победы (31,2%, двукратное преимущество над ближайшим конкурентом) вновь завоевала право сформировать правительство. Но кажется, именно этот фантастический результат сослужил Кае Каллас медвежью услугу. Тревожный звонок прозвучал сразу же после выборов: две другие коалиционные партии - Eesti 200 и Социал-демократы оказались в правительстве по сути в роли статистов. Им досталось лишь по три портфеля (даже в сумме меньше, чем у реформистов), а к их голосам старший партнер не особо прислушивался.