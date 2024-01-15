15.01.2024, 13:05
Полиция с ноября разыскивает 39-летнюю Юлию. Она уклоняется от судебного разбирательства(4)
ФОТО: PPA
Полиция по-прежнему разыскивает 39-летнюю Юлию Михайленко, совершившую преступление против личности.
Женщина уклоняется от судебных разбирательств и не явилась в суд добровольно.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фотографии человека, полиция просит сообщить об этом по телефонам 612 3000 или 337 2263, либо по электронной почте ppa@politsei.ee.
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