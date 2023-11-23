Полиция разыскивает 39-летнюю Юлию. Она уклоняется от судебного разбирательства

Женщина уклоняется от судебных разбирательств и не явилась в суд добровольно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фотографии человека, полиция просит сообщить об этом по телефонам 612 3000 или 337 ​​2263, либо по электронной почте ppa@politsei.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.