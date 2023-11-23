ВИДЕО | Месседж Каи Каллас учителям: забастовка денег в госбюджет не добавит

Тема повышения зарплат учителям по-прежнему остается актуальной. Как премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), так и ее соратник по партии экс-министр образования и науки Лийна Керсна говорят о том, что повысить зарплату учителям можно в том случае, если для этого будут найдены деньги в самой сфере образования. В отношении будущего года Кая Каллас смотрит на эту возможность скептически.