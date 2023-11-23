ВИДЕО | Месседж Каи Каллас учителям: забастовка денег в госбюджет не добавит(39)
Тема повышения зарплат учителям по-прежнему остается актуальной. Как премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), так и ее соратник по партии экс-министр образования и науки Лийна Керсна говорят о том, что повысить зарплату учителям можно в том случае, если для этого будут найдены деньги в самой сфере образования. В отношении будущего года Кая Каллас смотрит на эту возможность скептически.
„Для того, чтобы в будущем году средняя зарплата учителей составляла, к примеру, 112% от средней по стране, на оплату труда педагогов нужно направить дополнительно 13,6 млн евро. В этом случае фонд зарплаты вырос бы на 6,6%. И это было бы больше, чем содержится в предложении примирителя, которое работники сферы образования отклонили“, - отметила Керсна в социальных сетях.