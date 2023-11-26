Проезд в автобусе в новом году будет более дорогой, чем обещали

С нового года дневной билет на уездных автобусных линиях будет стоить для пассажиров работоспособного возраста 4,5 евро. Полуторачасовой билет будет стоить для них 1,5 евро.

Как дневной, так и часовой билет будет действовать по всей Эстонии, за исключением линий, которые обслуживают Северо-Эстонский и Пярнуский центры общественного транспорта.

„Начиная с 2023 года на уездных автобусных линиях для пассажиров работоспособного возраста вводится платный билет“, - сообщил начальник отдела общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства Андрес Руубас.

Он добавил, что цель введения платы за билет - сделать финансирование общественного транспорта более устойчивым и развивать сеть линий таким образом, чтобы услуги общественного транспорта отвечали реальным потребностям граждан в мобильности.

„На данный момент есть договоренность, что нижний предел цены составит 1 евро 50 центов за полтора часа езды и 2 евро, если вы купите его в автобусе. Проездной на месяц будет стоить 25 евро, и такие проездные будут действовать во всех уездах Эстонии со 2-го января“, — сказал ERR министр регионального развития Мадис Каллас.

Еще весной говорилось, что цена проездного составит 20 евро. Причиной подорожания стала просьба центров общественного транспорта создать более удобную систему для проезда из одного уезда в другой. А за комфорт надо платить больше. Для учащихся и пенсионеров проезд останется бесплатным.

„Пассажиры в возрасте старше 63 лет и младше 20 лет могут пользоваться транспортом бесплатно. Но я не стану утверждать, что так будет и в будущем. Возможно в эту схему бесплатного проезда будут внесены изменения“, — добавил Каллас.

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