В Эстонии женщин, занятых в высокотехнологичных секторах, больше, чем в других странах ЕС(3)
Сейчас в ЕС проживает более 448 млн человек, из которых порядка 197 млн заняты в экономике. Порядка 47% занятых женщины, однако по видам деятельности гендерный баланс крайне неравномерен. Так в 2022 году женщины составляли почти треть от общего числа людей, занятых в высокотехнологичных секторах ЕС. В Эстонии этот показатель еще выше - 40%.
По данным Евростат в 2022 году женщины составляли почти треть (32,8%) от общего числа людей, занятых в высокотехнологичных секторах ЕС. Доля женщин, занятых в сфере высоких технологий колебалась от 50,2% в венгерском регионе Ньюгат-Дунантул до 8,3% в греческом регионе Фессалия. Примечательно, что Ньюгат-Дунантул был единственным регионом ЕС, где в высокотехнологичных секторах было занято больше женщин, чем мужчин. Кроме того, на региональном уровне ЕС, высокая доля женской занятости в сфере высоких технологий была зафиксирована в итальянском регионе Марке (48,6%) и еще венгерском регионе Эсак-Мадьярорсаг (48,1%).
В среднем по ЕС доля женщин в общей занятости составляет 48%: от 12% в строительстве до 80% в здравоохранении и социальном обслуживании. Отдельно в сфере IT 32% - от 27% на Мальте, Швейцарии и Нидерландах до 38% в Литве, Латвии и Греции.