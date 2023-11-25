В Эстонии женщин, занятых в высокотехнологичных секторах, больше, чем в других странах ЕС

По данным Евростат в 2022 году женщины составляли почти треть (32,8%) от общего числа людей, занятых в высокотехнологичных секторах ЕС. Доля женщин, занятых в сфере высоких технологий колебалась от 50,2% в венгерском регионе Ньюгат-Дунантул до 8,3% в греческом регионе Фессалия. Примечательно, что Ньюгат-Дунантул был единственным регионом ЕС, где в высокотехнологичных секторах было занято больше женщин, чем мужчин. Кроме того, на региональном уровне ЕС, высокая доля женской занятости в сфере высоких технологий была зафиксирована в итальянском регионе Марке (48,6%) и еще венгерском регионе Эсак-Мадьярорсаг (48,1%).