Бывший пограничник, убивший пожилого соседа, приговорен к длительному сроку заключения

Тартуский уездный суд сегодня на заседании в Йыгева признал Аймура Тритова виновным в убийстве своего соседа и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Суд взыскал с Тритова в общей сложности более 15 000 евро в качестве процессуальных издержек.

Согласно обвинительному заключению, 12 марта прошлого года в деревне Пиккнурме, Йыгевамаа, Аймур Тритов ворвался в дом на кухню своего 80-летнего соседа, разбив окно комнаты и стекло, через которое он открыл входную дверь. Потерпевший пытался не пустить Тритова в дом и на кухню, но это ему не удалось.

Обвиняемый вырвал из руки потерпевшего железный прут, который тот взял в руки, чтобы защитить свою жизнь и имущество, и несколько раз ударил потерпевшего по голове им и круглой железной трубой. В общей сложности Тритов ударил жертву по лицу и голове не менее 15 раз и покинул хутор только после убийства жертвы.

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