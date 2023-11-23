23.11.2023, 14:21
С сегодняшнего дня запрещен выход на лед Чудского озера и других пограничных водоемов
ФОТО: | Delfi Meedia
В связи с образованием тонкого ледяного покрова с сегодняшнего дня, 23 ноября, в целях сохранения жизни людей запрещено передвигаться пешком и на автотранспорте по льду Чудского, Теплого и Псковского озер, а также озер Паттина, Ванику, Пабра и Крийва. С завтрашнего дня, 24 ноября, это же ограничение распространится также на Нарвское водохранилище.
В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на автотранспорте:
Псковское и Теплое озеро
озеро Паттина
озеро Ванику
озеро Пабра
озеро Крийва
Нарвское водохранилище
С ледовыми условиями и ограничениями можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и пограничной охраны