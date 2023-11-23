Новости Эстонии
23.11.2023, 14:21

С сегодняшнего дня запрещен выход на лед Чудского озера и других пограничных водоемов

 
Чудское озеро (архив)
Чудское озеро (архив)
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

В связи с образованием тонкого ледяного покрова с сегодняшнего дня, 23 ноября, в целях сохранения жизни людей запрещено передвигаться пешком и на автотранспорте по льду Чудского, Теплого и Псковского озер, а также озер Паттина, Ванику, Пабра и Крийва. С завтрашнего дня, 24 ноября, это же ограничение распространится также на Нарвское водохранилище.

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на автотранспорте:

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