Таллиннская конференция на тему жилищного хозяйства соберет экспертов и представителей квартирных товариществ

Вице-мэр Тийт Терик отметил, что конференция на тему жилищного хозяйства является важной платформой для квартирных собственников, руководителей товариществ и специалистов этой сферы, на которой они могут обменяться мнениями и опытом. „Круг тем широк, начиная с экологичного городского планирования и заканчивая применением новейших технологий при реновации домов. Расскажут о современных решениях в сфере жилищного хозяйства, обсудят создание экономичной и инновационной городской среды, - сказал Терик и добавил, что благополучие горожан отражает благополучие Таллинна в целом. – Если квартирные товарищества удовлетворены и могут улучшить свой быт, город также становится все лучше. Город начинается с дома“, - подчеркнул вице-мэр.

С докладами выступят руководитель проектов по повышению энергоэффективности из отдела по развитию Таллиннского департамента городского имущества Ааре Вабамяги, руководитель проектов бюро зеленого поворота Таллиннского центра стратегического управления Ээро Саава, присяжный адвокат адвокатского бюро Sorainen Робин Теэвер, руководитель отдела развития продукта бюро страхования IIZI Лийзи Мурде, юрист юридического отдела Таллиннского департамента городского имущества Аэт Сепман и куратор Музея природы Эвелин Пяэсукене. Ведущим конференции будет Сандер Лойте.

Конференция начнется 25 ноября в 12 часов, зарегистрировавшихся ожидают с 11:30. За ходом мероприятия можно будет следить и через интернет на канале Таллиннского департамента городского имущества в Youtube. Дополнительная информация (на эстонском) - здесь.

Конференция на тему жилищного хозяйства организована Таллиннским департаментом городского имущества в сотрудничестве с Таллиннским центром стратегического управления.

Таллинн проводит для квартирных товариществ бесплатное консультирование, а также семинары на актуальные темы. Консультации проходят на эстонском и русском языке. Вся информация, касающаяся таллиннских квартирных товариществ, доступна на странице здесь.

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