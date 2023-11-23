ФОТО | Посреди поля вспыхнул комбайн

Прибыв на место, пожарные обнаружили горящую открытым пламенем машину. Возгорание было потушено к 14.49. Причина пожара пока неизвестна.

Первыми на место инцидента прибыли волонтеры добровольной спасательной команды Аланси (Alansi Vabatahtlik Päästeselts), которые проводили тренировку неподалеку. Затем профессиональные пожарные Козе.

Из людей никто в происшествии не пострадал.