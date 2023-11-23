23.11.2023, 14:04
ФОТО | Посреди поля вспыхнул комбайн
ФОТО: | Erakogu
Вчера, 22 ноября, в 14.18 спасателям сообщили, что на поле у села Ваопере (волость Рапла) загорелся комбайн.
Прибыв на место, пожарные обнаружили горящую открытым пламенем машину. Возгорание было потушено к 14.49. Причина пожара пока неизвестна.
Первыми на место инцидента прибыли волонтеры добровольной спасательной команды Аланси (Alansi Vabatahtlik Päästeselts), которые проводили тренировку неподалеку. Затем профессиональные пожарные Козе.
Из людей никто в происшествии не пострадал.