Бюджет Таллинна в сфере транспорта: новые трамваи и электробусы, рост зарплат водителей и постоянные ночные автобусы

Вице-мэр Владимир Свет подчеркнул: для того, чтобы предлагать конкурентоспособную альтернативу личному автомобилю, важно помимо развития маршрутной сети общественного транспорта также обновлять подвижной состав. „Таллиннцы в скором времени смогут пользоваться 23 новыми трамваями, первые 12 поступят в мае будущего года. Эти трамваи выйдут на маршруты осенью. Оставшиеся 11 трамваев поступят в 2025 году. Также будет обновляться автопарк автобусов: в июле следующего года в Таллинн поступит 15 новых электрических автобусов, также будет построена необходимая для их зарядки инфраструктура. На обновление подвижного состава в следующем году в бюджете запланировано более 34 миллионов евро“, - сказал Свет.

По словам вице-мэра, важен также планируемый рост зарплат водителей общественного транспорта. „Мы хотим, чтобы перевозку пассажиров осуществляли профессионалы, поэтому оплата их тяжелого и ответственного труда должна быть конкурентоспособной. Сегодня будут подписаны новые коллективные договоры между предприятием Tallinna Linnatranspordi AS и профсоюзами, в соответствии с которыми в общем рост зарплат водителей составит около 15%. Эта хорошая новость касается чуть более 1500 столичных водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. Стоит отметить, что необходимое для роста зарплат финансирование поступит по большей части из средств Tallinna Linnatransport, поскольку правление смогло оптимизировать деятельность предприятия и результативно управлять им“, - отметил Свет.

Таллинн планирует сохранить бесплатный общественный транспорт, эта практика осуществляется в столице уже десять лет. Помимо жителей столицы бесплатно пользоваться общественным транспортом могут все школьники Эстонии и люди старше 65 лет. В пределах Таллинна бесплатно можно пользоваться также поездами Elron. На организацию общественного транспорта в бюджете запланировано около 124,2 млн евро. Для обеспечения круглогодичной работы ночных автобусов предусмотрено 830 000 евро.