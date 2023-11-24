Бюджет Таллинна в сфере транспорта: новые трамваи и электробусы, рост зарплат водителей и постоянные ночные автобусы(2)
В проекте бюджета Таллинна на 2024 год в фокусе сферы транспорта обновление подвижного состава, развитие и модернизация маршрутной сети, а также повышение экологичности общественного транспорта. Для таллиннцев сохранится право на бесплатный проезд, а ночные автобусы будут курсировать на постоянной основе. Также в новом году на 15% возрастет зарплата водителей автобусов, трамваев и троллейбусов.
Вице-мэр Владимир Свет подчеркнул: для того, чтобы предлагать конкурентоспособную альтернативу личному автомобилю, важно помимо развития маршрутной сети общественного транспорта также обновлять подвижной состав. „Таллиннцы в скором времени смогут пользоваться 23 новыми трамваями, первые 12 поступят в мае будущего года. Эти трамваи выйдут на маршруты осенью. Оставшиеся 11 трамваев поступят в 2025 году. Также будет обновляться автопарк автобусов: в июле следующего года в Таллинн поступит 15 новых электрических автобусов, также будет построена необходимая для их зарядки инфраструктура. На обновление подвижного состава в следующем году в бюджете запланировано более 34 миллионов евро“, - сказал Свет.
По словам вице-мэра, важен также планируемый рост зарплат водителей общественного транспорта. „Мы хотим, чтобы перевозку пассажиров осуществляли профессионалы, поэтому оплата их тяжелого и ответственного труда должна быть конкурентоспособной. Сегодня будут подписаны новые коллективные договоры между предприятием Tallinna Linnatranspordi AS и профсоюзами, в соответствии с которыми в общем рост зарплат водителей составит около 15%. Эта хорошая новость касается чуть более 1500 столичных водителей автобусов, трамваев и троллейбусов. Стоит отметить, что необходимое для роста зарплат финансирование поступит по большей части из средств Tallinna Linnatransport, поскольку правление смогло оптимизировать деятельность предприятия и результативно управлять им“, - отметил Свет.
Таллинн планирует сохранить бесплатный общественный транспорт, эта практика осуществляется в столице уже десять лет. Помимо жителей столицы бесплатно пользоваться общественным транспортом могут все школьники Эстонии и люди старше 65 лет. В пределах Таллинна бесплатно можно пользоваться также поездами Elron. На организацию общественного транспорта в бюджете запланировано около 124,2 млн евро. Для обеспечения круглогодичной работы ночных автобусов предусмотрено 830 000 евро.
„Осуществляемый с этой весны и до конца года пилотный проект ночных автобусов показал, что данная услуга востребована. Поэтому мы приняли решение о том, что начиная с января ночные автобусы в столице будут работать на постоянной основе. Если в тестовый период ночные автобусы следовали в Вяйке-Ыйсмяэ, Мустамяэ, Прийсле и Пельгуранна, то в следующем году появятся новые направления, которые прежде оставались непокрытыми. Точный график и маршруты ночного общественного транспорта будут объявлены в декабре“, - пояснил Свет.
Помимо приобретения новых трамваев в следующем году будет обращено внимание также на развитие инфраструктуры и улучшение подвижного состава. Начнется строительство дополнительного навеса для новых трамваев в депо на улице Вана-Лыуна. Также предусмотрены средства для установки кондиционеров в прошедших реновацию трамваях и продления ветки на конечной станции в Тонди. На эти цели планируется выделить около трех миллионов евро. Также постепенно начнется реконструкция инфраструктуры для троллейбусов.
В новом году на остановках общественного транспорта будут установлены новые павильоны ожидания фирмы JCDecaux, вместе с этим на остановках будет обновлена уличная мебель, появятся новые стенды с графиками транспорта, увеличится число электронных табло с информацией о движении транспорта в реальном времени.
В бюджете также предусмотрены ресурсы для установки и обслуживания средств организации дорожного движения, работ по маркировке дорожного покрытия (включая обозначение велодорожек и полос для движения велосипедов), для организации парковки в городской платной общественной зоне, для администрирования инфраструктуры общественного транспорта (включая автобусный терминал „Виру“, остановки общественного транспорта), а также для другой необходимой деятельности и исследований в сфере мобильности.
Бюджет Таллинна на 2024 год должен пройти утверждение горсобранием. Общий объем переданного в горсобрание проекта городского бюджета составляет 1,26 миллиарда евро, что на 79,5 миллионов или на 6,7% больше, нежели уточненный бюджет Таллинна на 2023 год.
В приложении фото новых трамваев и автобусов, которые появятся в столице в новом году. Изображения носят иллюстративный характер.
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