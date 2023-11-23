На парковках Selver появится 31 новое зарядное устройство для электромобилей(1)
Крупнейший в Эстонии поставщик услуг зарядки электромобилей Enefit Volt и TKM Kinnisvara AS заключили соглашение в целях установки на 11 парковках Selver в общей сложности 31 нового общественного зарядного устройства для электромобилей. Почти половина из них, 15, сверхбыстрые, способные всего за несколько минут зарядить автомобиль количеством энергии, необходимым, чтобы проехать 100 километров.
Рынок электромобилей как в Эстонии, так и во всем мире растет. Параллельно с этим повышается спрос на зарядные устройства для электромобилей.
По словам Керта Паабо, бизнес-менеджера Enefit Volt, чистый транспорт станет возможным только в том случае, если будут доступны подходящие решение для зарядки электромобиля, если пользоваться услугой будет просто и удобно, а пользователь сможет по необходимости выбирать зарядное устройство с нужной скоростью. „Мы стремимся максимально приблизить пункты зарядки к пользователям и расширить нашу общественную сеть зарядок не только в Эстонии, но и на всех домашних рынках - в Латвии, Литве и Польше“.
По мнению Паабо, идея установки зарядных устройств возле продуктовых магазинов вполне логична. „Если задуматься о том, где люди часто оказываются, занимаясь своими повседневными делами, то помимо работы на ум приходят супермаркеты. Часто поход по магазинам занимает некоторое время. Поставив в это время автомобиль на зарядку, можно сэкономить время и, вернувшись из магазина, продолжить путь с уже заряженным аккумулятором“, - добавил он.
“В ближайшие годы мы станем свидетелями значительного роста количества электромобилей, что предполагает наличие соответствующей инфраструктуры зарядки, на что и направлена наша деятельность. Мы ценим время наших клиентов, поэтому считаем важным обеспечить максимально быструю зарядку возле магазинов Selver. Selver - первая розничная сеть в Эстонии, на парковках которой будут установлены зарядные устройства для электромобилей в таком количестве. Примечательна и доля сверхбыстрых зарядных устройств - целых 15 зарядок в разных уголках Эстонии сделают зарядку электромобилей особенно быстрой и удобной“, - пояснил член правления TKM Kinnisvara AS Пеэтер Кютт.
К концу 2024 года Enefit Volt установит на определенных парковках Selver по всей Эстонии 31 зарядное устройство для электромобилей различной мощности (22 кВт, 50 кВт, 140 кВт и 300 кВт). Новые пункты означают возможность зарядки в общей сложности 62 электромобилей. Зарядные устройства будут установлены в Таллинне в Мериметса, Колде, Пельгулинна и на выезде из города около Selver в Пеэтри, в Кейла, Саку, возле магазинов Selver в Тарту и Валга, а также в Пярну возле Ülejõe Selver, на Хийумаа и Kuressaare около Saare Selver.
Enefit Volt
Enefit Volt является крупнейшей в Эстонии сетью зарядки электромобилей, стопроцентно работающей на зеленой электроэнергии. Мы ищем партнеров среди владельцев коммерческой недвижимости, чтобы инвестировать в решение для зарядки электромобилей и вместе расширять возможности зарядки для клиентов. Если у Вас возник интерес, читайте подробнее на нашем сайте, пишите по адресу info@enefitvolt.com или звоните +372 777 3030.
TKM Kinnisvara AS
TKM Kinnisvara AS занимается развитием, управлением и сдачей в аренду недвижимости, связанной с деятельностью предприятий TKM Grupp. В портфеле недвижимости компании здание Tallinna Kaubamaja на улице Гонсиори в центре Таллинна, торговый центр Tartu Kaubamaja в центре Тарту, 18 магазинов Selver по всей Эстонии, 5 коммерческих зданий в Латвии и пр. Компания также владеет и управляет торговым центром Viimsi Keskus в Хаабнеэме. У компании TKM Kinnisvara AS три дочерних предприятия: TKM Kinnisvara Tartu OÜ в Эстонии, TKM Latvija SIA в Латвии и TKM Lietuva UAB в Литве.
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