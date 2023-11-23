На парковках Selver появится 31 новое зарядное устройство для электромобилей

Рынок электромобилей как в Эстонии, так и во всем мире растет. Параллельно с этим повышается спрос на зарядные устройства для электромобилей.

По словам Керта Паабо, бизнес-менеджера Enefit Volt, чистый транспорт станет возможным только в том случае, если будут доступны подходящие решение для зарядки электромобиля, если пользоваться услугой будет просто и удобно, а пользователь сможет по необходимости выбирать зарядное устройство с нужной скоростью. „Мы стремимся максимально приблизить пункты зарядки к пользователям и расширить нашу общественную сеть зарядок не только в Эстонии, но и на всех домашних рынках - в Латвии, Литве и Польше“.

По мнению Паабо, идея установки зарядных устройств возле продуктовых магазинов вполне логична. „Если задуматься о том, где люди часто оказываются, занимаясь своими повседневными делами, то помимо работы на ум приходят супермаркеты. Часто поход по магазинам занимает некоторое время. Поставив в это время автомобиль на зарядку, можно сэкономить время и, вернувшись из магазина, продолжить путь с уже заряженным аккумулятором“, - добавил он.

“В ближайшие годы мы станем свидетелями значительного роста количества электромобилей, что предполагает наличие соответствующей инфраструктуры зарядки, на что и направлена наша деятельность. Мы ценим время наших клиентов, поэтому считаем важным обеспечить максимально быструю зарядку возле магазинов Selver. Selver - первая розничная сеть в Эстонии, на парковках которой будут установлены зарядные устройства для электромобилей в таком количестве. Примечательна и доля сверхбыстрых зарядных устройств - целых 15 зарядок в разных уголках Эстонии сделают зарядку электромобилей особенно быстрой и удобной“, - пояснил член правления TKM Kinnisvara AS Пеэтер Кютт.