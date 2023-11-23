Президент Карис в Нарве: Закрытие границы будет зависеть от ситуации с безопасностью

На этой неделе все оппозиционные партии обратились к президенту с просьбой вмешаться в тактику правительства, заключающуюся в привязке последующих законопроектов к вотуму доверия.

Карис отметил, что законопроекты не могут быть отклонены на том основании, что они связаны с доверием. Он пояснил, что президент может оставить законопроекты без объявления только в том случае, если они связаны с бюджетом или противоречат конституции. Связаны ли все проекты с бюджетом, станет ясно, когда они дойдут до Кадриорга, добавил он.

„Но понятно, что если законы, связанные с вотумом доверия, начнут появляться один за другим, то нужно принять решение и их следует отклонить, потому что это действительно разрушает демократию и в какой-то момент отпадет необходимость в парламенте“, - сказал Карис.

Касаясь ситуации в Рийгикогу, президент заявил, что каждый должен сделать шаг назад. „Немного неловко смотреть на все это“, - признался Карис и добавил, что пригласил лидеров политических партий на беседу на следующей неделе.

По мнению Кариса, фракции должны договориться, а не обвинять друг друга. „Если так будет продолжаться, это косвенно станет вопросом государственной безопасности“, - сказал президент.

Карис, посетивший утром погранпереход в Нарве, подтвердил, что на восточной границе все спокойно. Он заявил, что закрытие финских пограничных переходов, вероятно, усилит миграционное давление России на Эстонию. По словам Кариса, закрытие границы с Эстонией будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Отвечая на вопрос журналиста ERR, не мешает ли президенту миграционный кризис спать по ночам, Карис заявил, что у главы эстонского государства много забот. „Я президент Эстонии, и меня беспокоит множество вещей, но если ты не спишь, ты не сможешь принимать правильные решения“, - сказал он.

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