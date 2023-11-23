С декабря Elektrilevi поднимает цену на подключение и ряд других услуг

В связи с ростом расходов в компании Elektrilevi повышается цена ампера, лежащая в основе платы за подключение, при подключении к низковольтным сетям в определенной зоне, т.е. в радиусе до 400 м от подстанции, с 165 евро до 226,23 евро. Цена не включает налог с оборота (НСО).

На более дальнем расстоянии от подстанции плата за подключение будет по-прежнему определяться исходя из фактических затрат. Это не коснется тех клиентов, которые подали заявку на подключение до 1 декабря, а также тех, чье подключение уже находится в стадии строительства или ожидает договорного предложения. Новая цена будет применяться к предложениям о подключении, сделанным на основании заявок на подключение, полученных с указанной даты.

Анализ цены на услуги по подключению показывает, что текущая цена ампера не покрывает обоснованных затрат на инвестиции в подключение ни по договорам о подключении, заключенным в прошлом, ни в текущем году, пояснило предприятие Elektrilevi. Для того чтобы гарантировать предоставление сетевых услуг, инвестиции в электрическую сеть должны осуществляться на постоянной основе. Без изменения цены на амперы способность Elektrilevi выполнять обязательства по развитию, финансируемые за счет сетевых платежей, ухудшится.

Кроме того, с 1 декабря изменятся и фиксированные цены на мелкие работы. Новые цены будут применяться с 1 декабря 2023 года к предложениям о подключении на основании заявок на подключение.

Новые фиксированные цены на мелкие работы без учета НСО следующие:

Перевод потребителя в разряд микропроизводителя 523,77 € (нынешняя цена 452,00 €).

Перевод сетевого подключения с однофазного на трехфазное 454,10 € (нынешняя цена on 370,00 €).

Перевод сетевого подключения с однофазного на трехфазное с изменением пункта подключения 409,84 € (нынешняя цена 439,00 €).

Изменение пункта подключения 276,23 € (нынешняя цена 315,00 €).

В зависимости от технического решения к стоимости услуги добавляется электрощит с установкой. 1023,77 € (нынешняя цена 641,00 €).